आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान
मालेगाव बॉम्बस्फोट
आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला
उच्च न्यायालयात आव्हान
निकालाची सत्यांकित प्रत सादर करण्याचे आदेश
मुंबई, ता. १३ : मालेगाव येथील २००८मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटातील मृतांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १३) खटल्यासंबंधित निकालाची सत्यांकित प्रत सादर करण्याचे आदेश दहशतवाद विरोधी पथकाला (एटीएस) दिले आहेत. विशेष न्यायालयाने सात आराेपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली हाेती.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी या खटल्याशी संबंधित विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची आणि पुराव्यांशी संबंधित अन्य महत्त्वाच्या कागदपत्रांची सत्यांकित प्रत सादर करणे आवश्यक असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. प्रकरणाचा सुरुवातीला तपास करणाऱ्या एटीएसने ही कागदपत्रे विशेष न्यायालयाकडून मिळवावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुटका झालेल्या, परंतु अपिलाबाबत नोटीस न मिळालेल्या आरोपींपर्यंत ती पोहोचवण्याचे आदेशही न्यायालयाने एटीएसला दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे. निसार अहमद सय्यद बिलाल यांच्यासह अन्य पाच जणांनी वकील मतीन शेख यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयाने ३१ जुलैला निकाल देताना साध्वी प्रज्ञासिंह, प्रसाद पुरोहित यांच्यासह निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी अशा सात आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली होती.
आराेप खाेटे अन् निराधार!
निर्दोष सुटका झालेल्या समीर कुलकर्णी याने उत्तर दाखल करून मृतांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या अपिलाला विरोध केला आहे. निर्दोषत्वाविरोधात केलेल्या अपिलातील कारण खोटे, बेकायदा, अस्पष्ट, असंबद्ध, निराधार असल्याचा दावाही कुलकर्णी याने केला. तसेच १७ वर्षांपासून आपण तपास यंत्रणेच्या खोट्या तपासाचा बळी ठरल्याचेही नमूद करीत अपील फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
