एपीएमसी मार्केटमध्ये अमली पदार्थाची विक्री करण्यासाठी आलेला व्यक्ती अटकेत
एपीएमसी मार्केटमध्ये अमली पदार्थाची विक्री करण्यासाठी आलेला व्यक्ती अटकेत
नवी मुंबई, ता. १३ (वार्ताहर) : एपीएमसी मार्केट परिसरात अमली पदार्थ विकण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या दोघांना एपीएमसी पोलिसांनी अटक केली. तीन दिवसांपूर्वीची कारवाई ताजी असतानाच, मेफेड्रोन (एमडी) हे अमली पदार्थ विकण्यासाठी मार्केटमध्ये आलेल्या आणखी एकाला एपीएमसी पोलिसांनी अटक केली. राजेश रमेशलाल चांदवाणी (वय ४०) असे या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी त्याच्याजवळ असलेला ५९ ग्रॅम वजनाचा मेफेड्रोन (एमडी) जप्त केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात याची किंमत अंदाजे पाच लाख ९० हजार इतकी आहे.
एपीएमसी पोलिसांनी अमली पदार्थाच्या तस्करांविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. पोलिसांनी केवळ तीन दिवसांत दुसरी मोठी कारवाई केली आहे. एपीएमसी सेक्टर १९ ई परिसरातील बारजवळ एक व्यक्ती अमली पदार्थाची विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. या आधारे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमित शेलार, पोलिस हवालदार बोराटे, चव्हाण, भगत, पोलिस शिपाई बरकडे, पाटोळे आणि धर्माधिकारी आदींच्या पथकाने गुरुवारी सकाळी सापळा लावला होता. सकाळी राजेश चांदवाणी (रा. उल्हासनगर) हा बारजवळ आला होता. त्याच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन त्याची झडती घेतली. त्याच्याजवळ पाच लाख ९० हजार रुपये किमतीचा ५९ ग्रॅम वजनाचा मेफेड्रोन (एमडी) पदार्थ सापडला. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, न्यायालयाने त्याला १७ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.