भाजपकडून आचारसंहिता भंग !

अंबरनाथला शिवसेनेकडून तक्रार
अंबरनाथ, ता. १३ (बातमीदार) ः अंबरनाथमध्ये भाजपकडून नगरपालिका निवडणुकीमध्ये आचारसंहिता भंग झाल्याची तक्रार शिवसेनेच्या वतीने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
पालिका निवडणूक जाहीर झाली असताना अंबरनाथला गुलाबराव करंजुले-पाटील प्रतिष्ठानतर्फे महिला शक्ती आनंद महोत्सव उपक्रमांतर्गत महिलांना लकी ड्राॅच्या माध्यमातून टीव्ही, वॉशिंग मशीन अशा विविध गृहपयोगी वस्तूंचे वाटप केले जात असल्याची तक्रार शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी पालिकेचे निवडणूक अधिकारी विजयानंद शर्मा यांच्याकडे दाखल केली. पत्रकावर भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या संभाव्य उमेदवार तेजश्री करंजुले-पाटील यांचे छायाचित्र असल्याचे शिवसेनेच्या वतीने सांगण्यात आले.
शिवसेनेचे दीपक पवार, ॲड. संदीप भराडे, ॲड. महेश वाळुंज, पद्माकर दिघे, प्रकाश डावरे, अरविंद मालुसरे यांच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक निर्णय अधिकारी शर्मा यांच्याकडे याबाबत तक्रार दाखल केली. सहाय्यक निवडणूक अधिकारी पालिका मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड या वेळी उपस्थित होते. भाजपाकडून चौक सभा, प्रचार याबाबत कोणतीही तक्रार नसून गृहोपयोगी वस्तूंचे प्रलोभन दाखवण्यामुळे आचरसंहिता भंग झाल्याचे दीपक पवार यांनी या वेळी निदर्शनाला आणून दिले. आचारसंहिता भंग केल्याबाबत दाखल झालेल्या तक्रारीवरून कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश निवडणूक निर्णय अधिकारी शर्मा यांनी पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. भरारी पथकाने याबाबत कारवाई करून काही साहित्य जमा केले आहे. त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
