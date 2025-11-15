ठाण्यात उघडले ‘अविष्कार-२०२५’ राष्ट्रीय छायाचित्र प्रदर्शन
ठाण्यात उघडले ‘आविष्कार-२०२५’ राष्ट्रीय छायाचित्र प्रदर्शन
ठाणे, ता. १५ (वार्ताहर) ः फोटो सर्कल सोसायटीच्या वतीने आयोजित २६वे राष्ट्रीय छायाचित्र प्रदर्शन ‘आविष्कार-२०२५’चे बुधवारी (ता. १२) उद्घाटन झाले. प्रमुख पाहुणे म्हणून पितांबरी प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे उपाध्यक्ष परीक्षित प्रभुदेसाई, प्रिया प्रभुदेसाई, ज्येष्ठ छायाचित्रकार पराग शिंदे आणि फोटो सर्कल सोसायटीच्या अध्यक्षा अंजू मानसिंग उपस्थित होते.
उपाध्यक्ष प्रभुदेसाई यांनी सांगितले, की छायाचित्रकार समाजाची परिस्थिती समाजासमोर आणतात आणि त्यांच्या कामामुळेच समाजात सकारात्मक बदल घडतात. ज्येष्ठ छायाचित्रकार पराग शिंदे यांनी छायाचित्र व्यवसायात कामावर श्रद्धा ठेवण्याबाबत मार्गदर्शन केले. तर अंजू मानसिंग यांनी डिजिटल काळातही प्रिंटेड फोटो बघण्याचा अनुभव अनमोल असल्याचे सांगितले. फोटो सर्कल सोसायटीने १२ ते १६ नोव्हेंबर या कालावधीत ठाण्यातील हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाजवळ हे प्रदर्शन आयोजित केले आहे. देशभरातील छायाचित्रकारांनी सादर केलेल्या साधारण दोन हजार ६५० छायाचित्रांतील निवडक २९० कलाकृती येथे पाहता येणार आहेत. प्रदर्शन सकाळी १० ते रात्री ८ वाजेपर्यंत विनामूल्य पाहता येईल.
