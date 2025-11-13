पेणच्या हेटवणे वाडीतील ४ वर्षीय चिमुकली बेपत्ता
पेणच्या हेटवणेवाडीतील चारवर्षीय चिमुकली बेपत्ता
पेण, ता. १३ (वार्ताहर) : पेण तालुक्यातील हेटवणेवाडी येथील चारवर्षीय चिमुकली अचानक बेपत्ता झाली. २४ तास उलटूनही पोलिसांना तिचा शोध लागला नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार बुधवारी (ता. १२) सकाळी हेटवणे आदिवासी वाडीतील चारवर्षीय चिमुकली आपल्या आईसोबत शेजारीच असणाऱ्या नाल्याजवळ प्रातर्विधीसाठी गेली असता, आईने आपल्या मुलीला बाजूला उभे केले. त्यानंतर चिमुकलीने आईला एकदा आवाज दिला. आई म्हणाली बाळा मी आलोच. या फक्त पाच मिनिटांच्या वेळात ही चिमुकली बेपत्ता झाल्याची घटना घडली. आईने आजूबाजूला पाहिले पण चिमुकलीचा कुठेच थांगपत्ता लागला नाही. अखेर पेण पोलिस निरीक्षक संदीप बागूल यांना याबाबतची माहिती मिळताच त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत तत्काळ त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. गावाबाहेर घनदाट जंगल असल्याने पोलिसांसह गावकऱ्यांनी संपूर्ण परिसर शोधून काढला. परंतु मुलीचा शोध कुठेही लागला नाही. शोध सुरू असताना गावकऱ्यांना मुलीची चप्पल आणि ड्रेस सापडला. त्यामुळे या घनदाट जंगलात तिला एखादा वन्यप्राणी घेऊन गेला किंवा नरबळी झाला आहे की काय, अशी चर्चा सुरू झाली. गुरुवारी रायगड जिल्हा पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. चिमुकलीचा तपास न लागल्यामुळे तालुक्यात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे.
