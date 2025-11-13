आरोपी पुरावे नष्ट करू शकतो - उच्च न्यायालय
आरोपी पुरावे नष्ट करू
शकतो ः उच्च न्यायालय
मुंबई, ता. १३ : वरळीतील हिट अँड रन प्रकरणात अटकेतील आरोपी मिहिर शहा हा पुरावे नष्ट करू शकतो, असे निरीक्षण गुरुवारी (ता. १३) उच्च न्यायालयाने नोदवले. तसेच खटल्यातील महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवल्यानंतर जामीन देण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरोपी मिहिरने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, मृत महिलेच्या पतीने हस्तक्षेप याचिकेतून त्यास विरोध केला. त्या दोन्ही याचिकांवर न्या. नीला गोखले यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. अपघातानंतर तो घाबरला होता. त्यामुळे अपघातामुळे नाही तर पोलिसांपासून वाचण्यासाठी तो पळून गेला. कदाचित तो मद्यधुंद असल्याने त्याने ही कृती केल्याचे त्याच्यावतीने वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, अपघातानंतर मिहिर जखमी महिलेला रुग्णालयात नेऊ शकला असता; परंतु त्याने तेथून पळ काढला. २५ नोव्हेंबरला त्याच्यावर आरोप निश्चित होणार आहेत. त्यामुळे खटल्याच्या या टप्प्यावर त्याला जामीन मंजूर केल्यास तो पुरावे नष्ट करण्याचा व साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करू शकतो, असे मत न्यायालयाने स्पष्ट केले.
