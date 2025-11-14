पालिका रुग्णालयांचे होणार सुरक्षा ऑडिट
निवासी डॉक्टरांच्या मारहाण प्रकरणानंतर निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : महापालिकेच्या कूपर आणि नायर रुग्णालयांमध्ये निवासी डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने रुग्णालयांची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून, सायन, नायर, कूपर आणि केईएम रुग्णालयांमध्ये आता दर आठवड्याला सुरक्षा ऑडिट केले जाणार आहे. संबंधित रुग्णालयांच्या अधिष्ठातांना ही सूचना देण्यात आली आहे.
कूपर रुग्णालयातील तीन निवासी डॉक्टरांवर गेल्या आठवड्यात रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी हल्ला केला होता. त्यानंतर कूपर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी चार दिवसांचा संप पुकारला. या आठवड्यात नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनीही संप पुकारला. परिमाणी रुग्णांचे मोठे हाल झाले. महापालिकेच्या केईएम, सायन, नायर आणि कूपर वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये कनिष्ठ आणि वरिष्ठ असे ३,५०० निवासी डॉक्टर नियुक्त आहेत, मात्र या चार वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ६००हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात आहेत, तर प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात १५० ते २०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. सुरक्षा परीघ असूनही, निवासी डॉक्टरांना असुरक्षित असल्याची भावना डॉक्टर संघटनांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने नियमित देखरेख प्रणाली तयार करणे, जबाबदारी वाढवणे आणि सुरक्षितता सुधारणांसाठी डेटा-आधारित उपाययोजना करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. साप्ताहिक सुरक्षा लेखापरीक्षणात आढळणाऱ्या कोणत्याही त्रुटींबद्दल संबंधित रुग्णालयाचे अधिष्ठाता महापालिका उपायुक्त (आरोग्य) यांना अहवाल सादर करतील, असे महापालिका उपायुक्त शरद उघडे यांनी सांगितले.
४० ब्लॅक स्पॉट्स
२०२४ मध्ये, महापालिका रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या पालिका मार्डने चारही वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कॅम्पसचे सुरक्षा ऑडिट केले. अहवालात असे म्हटले होते की, ‘महाविद्यालयांमध्ये ४० डार्क स्पॉट्स होते. त्यापैकी १० सायन रुग्णालयात, १२ नायर, केईएम आणि कूपरमध्ये १८ येथे होते. दरम्यान, ओळखल्या गेलेल्या सर्व डार्क स्पॉट्सवर अद्याप सुरक्षा उपाययोजना लागू करण्यात आलेल्या नाहीत.’
