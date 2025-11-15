शाहीर नेराळे यांना प्रथम स्मृतिदिनी भावांजली
शाहीर मधुकर नेराळे यांना प्रथम स्मृतिदिनी भावपूर्ण आदरांजली
शिवडी, ता. १५ (बातमीदार) : तमाशा आणि शाहिरी लोककलेला राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान आणि कलावंतांचे आर्थिक हित मिळवून देण्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित करणारे शाहीर व लालबाग तमाशा थिएटरचे आधारस्तंभ मधुकर नेराळे यांचा प्रथम स्मृतिदिन शुक्रवारी (ता. १४) लालबाग येथील कार्यवास्तुत भावपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला.
गतवर्षी त्यांचे आकस्मिक निधन झाले होते. नेराळे कुटुंबीय आणि कलावंत मित्रांच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमात शाहीर मधु खामकर, गझलगायक भीमराव पांचाळे, दिलीप खोंड, शाहीर शांताराम चव्हाण यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. त्यांनी मधुकर नेराळे यांच्या लोककलेतील अविस्मरणीय कार्याला उजाळा दिला. याप्रसंगी हेमराज, जसराज, राकेश नेराळे कुटुंबीय उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.