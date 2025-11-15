निवडणुकीसाठी पाचव्या दिवशी एकूण ४३ अर्ज दाखल
पाचव्या दिवशी ४३ उमेदवारी अर्ज दाखल
डहाणूमध्ये सर्वाधिक अर्ज; शिंदे गटाचे केदार काळे रिंगणात
पालघर, ता. १५ (बातमीदार) : जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू आणि जव्हार नगर परिषद तसेच वाडा नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला आता गती मिळाली आहे. नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याच्या पाचव्या दिवशी, शुक्रवारी (ता. १४ ) एकूण ४३ उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केल्याची माहिती निवडणूक विभागाने दिली आहे. यामध्ये डहाणू नगर परिषदेमधून सर्वाधिक अर्ज दाखल झाले आहेत, तर महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये उमेदवार निश्चितीचा तिढा अजूनही कायम आहे.
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भरतसिंग राजपूत यांनी नगराध्यक्षपदासाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले. या वेळी त्यांच्यासोबत खासदार हेमंत सवरा आणि ज्येष्ठ नेते बाबाजी काठोळे उपस्थित होते. भाजपने या वेळी डहाणू शहरात जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत आपला उत्साह दाखवून दिला. पालघर नगराध्यक्षपदाचे शिंदे गटाचे दावेदार केदार काळे यांनी प्रभाग क्रमांक १२ मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.
आघाडीत तिढा कायम
अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असली तरी, अर्ज भरण्यासाठी आता केवळ दोन दिवस (शनिवार आणि अखेरचा दिवस सोमवार) उरले आहेत. असे असूनही, सत्ताधारी महायुतीमध्ये (शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप) आणि विरोधी महाविकास आघाडीमध्ये अनेक ठिकाणी उमेदवार निश्चितीचा तिढा अजूनही कायम असल्याचे चित्र आहे. दोन्ही आघाड्यांमध्ये जागावाटप आणि उमेदवारांवरून चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याचे दिसत आहे.
पक्षनिहाय अर्ज दाखल
डहाणू नगर परिषद : २३ नामनिर्देशन पत्र (सर्वाधिक)
जव्हार नगर परिषद : ८ नामनिर्देशन पत्र
पालघर नगर परिषद: ९ नामनिर्देशन पत्र
वाडा नगर पंचायत: ३ नामनिर्देशन पत्र
