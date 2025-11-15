खारघरमध्ये दैनंदिन बाजाराची उभारणी
खारघरमध्ये दैनंदिन बाजारांची उभारणी
खारघर (बातमीदार)ः खारघरमधील भूखंडांवर दैनंदिन बाजार कामांचे भूमिपूजन माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांच्याहस्ते झाले. यासाठी १२ कोटी ४० लाख २३ हजारांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. खारघर परिसराचा अपेक्षित विकास झाला नसल्यामुळे अनेक मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे पालिकेच्या माध्यमातून खारघर शहराचा वेगाने आणि नियोजनबद्ध विकास सुरू असल्याचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी सांगितले. खारघर शहर मंडळ अध्यक्ष प्रवीण पाटील, माजी नगरसेवक अभिमन्यू पाटील, गुरुनाथ गायकर, निलेश बाविस्कर, नरेश ठाकूर, माजी नगरसेविका हर्षदा उपाध्याय, नेत्रा पाटील, कीर्ती नवघरे, अमर उपाध्यक्ष संजय घरत, समीर कदम, किरण पाटील नागरिक उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.