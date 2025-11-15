रिक्षाचालकांचा बेशिस्तपणा रडारवर
नवी मुंबई वाहतूक विभागाची १,५७५ जणांवर कारवाई
नवी मुंबई, ता.१५(वार्ताहर): वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रिक्षा चालकांविरोधात नवी मुंबई वाहतुक विभागाने विशेष मोहीम सुरु केली आहे. या अंतर्गत १,५७५ रिक्षा चालकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
नवी मुंबई क्षेत्रातील काही रिक्षाचालक वाहतूक नियमांचे वारंवार उल्लंघन करत असल्याचे वाहतूक विभागाच्या निदर्शनास आले होते. याबाबतच्या अनेक तक्रारी आल्या असल्याने वाहतूक विभागाने रिक्षा युनियन, रिक्षा चालक-मालकांसोबत बैठक घेऊन नियमांचे पालन करण्याबाबत आवाहन केले होते. मात्र, त्यानंतरही असे प्रकार सुरूच असल्याने नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयातंर्गत कार्यरत १६ वाहतूक शाखांच्या वतीने ३, ४ आणि ७ नोव्हेंबर रोजी विशेष मोहीम राबवण्यात आली. यावेळी बेशिस्त रिक्षा चालकांविरोधातील कारवाई अशीच सुरुच रहाणार असल्याचे नवी मुंबई वाहतुक विभागाचे पोलिस उपआयुक्त तिरुपती काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
------------------------------------
कारवाईचा तपशील
भाडे नाकारणारे- ६५७
क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी - ५४७
विनागणवेश - १७४
रहदारीस अडथळा - ११
विना परवाना - ३
अधिक प्रवासी वाहतूक - १७
नियम मोडणारे - १६२
एकूण - १,५७५
