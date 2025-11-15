तीन नगरसेवकांची शिंदे गटात ''घरवापसी''
तीन नगरसेवकांची शिंदे गटात ‘घरवापसी’
उल्हासनगर, ता. १५ (वार्ताहर) : उल्हासनगरमधील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत असून, गुरुवारी (ता. १३) रात्री मुंबईत पार पडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण पक्षप्रवेश सोहळ्यात तीन प्रमुख नेत्यांनी ‘घरवापसी’ करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. या प्रवेशामुळे भाजपला आणखी एक मोठा धक्का बसला असून, शिवसेनेची (शिंदे गट) ताकद वाढली आहे.
भाजपच्या माजी नगरसेविका मीना सोंडे, भाजपचे माजी नगरसेवक किशोर वनवारी, ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक सुरेंद्र सावंत यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. मुंबईत पार पडलेल्या या उत्साही कार्यक्रमात तिन्ही नेत्यांनी अधिकृतपणे शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर विकासाच्या राजकारणाला नवा वेग मिळाल्याचे या प्रवेशाने स्पष्ट झाले आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना म्हटले की, “शिवसेना हा फक्त राजकीय पक्ष नसून जनसेवेची चळवळ आहे. पक्षात येणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला समान संधी आणि सन्मान मिळेल. उल्हासनगर शहराचा विकास आणखी गतिमान करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करणे आवश्यक आहे.” या प्रवेश सोहळ्याला कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, उपजिल्हाप्रमुख अरुण आशान, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्यासह शिवसेनेचे शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उपजिल्हाप्रमुख अरुण आशान यांनी व्यक्त केले की, या प्रवेशामुळे उल्हासनगरातील शिवसेनेची ताकद अधिक वाढणार असून, पक्षाच्या आगामी राजकीय समीकरणांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. यामुळे शहरातील ‘विकास यात्रा’ला नवा वेग मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.