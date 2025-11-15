विक्रमगड तालुक्यात भात कापणीसाठी मजुरांचा तुटवडा गंभीर
भातकापणीसाठी मजुरांची तीव्र टंचाई
विक्रमगडमध्ये कापणीची कामे रखडल्याने शेतकरी चिंतेत
विक्रमगड, ता. १५ (बातमीदार) : तालुक्यात सध्या भातकापणीचा हंगाम जोमात सुरू असला तरी, मजुरांच्या गंभीर तुटवड्यामुळे येथील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. पावसाच्या अनियमिततेमुळे आधीच नुकसान झालेल्या भातपिकाची कापणी एकाच वेळी सुरू झाल्याने मजुरांचा अभाव जाणवत आहे. अनेक भागांत कापणीची कामे खोळंबली असून, शेतकरी चिंतेत आहेत.
दिवाळीनंतर तालुक्यातील मजूरवर्ग रोजगारानिमित्त विटभट्ट्यांकडे स्थलांतरित झाल्याने मजुरांची समस्या अधिक बिकट झाली आहे. येथील शेतकरी आता तलासरी, डहाणू, जव्हार, नाशिकसारख्या भागातून मजूर बोलावण्यास असहाय्य आहेत. बाहेरून आलेल्या मजुरांना दररोज ३५० ते ४०० रुपये मजुरी आणि दोन वेळच्या जेवणाचा खर्च द्यावा लागतो, जो सामान्य शेतकऱ्यांसाठी परवडणारा नाही. तालुक्यात भातकापणीसाठी यांत्रिक साधने उपलब्ध नसल्याने शेती अजूनही पारंपरिक मजुरीवरच अवलंबून आहे. महागडी यंत्रे घेणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे.
विक्रमगड तालुक्यातील ८६ गावे आणि असंख्य पाड्यांमध्ये दरवर्षी सुमारे ७,५५८ हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड केली जाते. येथील शेतकरी झिनी, सुरती, रत्ना, जया, सुवर्णा, कर्जत, मसुरी अशा विविध भात वाणांची लागवड करतात. विक्रमगडचा स्थानिक ‘गावठी भात’ विशेष प्रसिद्ध असून, त्याला बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
तालुक्यातील अर्थकारण शेतीवर अवलंबून असल्याने आणि सर्व लोक कापणीच्या कामात व्यस्त असल्याने दिवाळीनंतर बाजारपेठांमधील खरेदी-विक्री मंदावली आहे. मजुरी वाढूनही मजुरांचा अभाव कायम असल्याने तालुक्यातील भातशेती संपुष्टात येण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
यावर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने भातपिकाचे नुकसान झाले. आता उरलेल्या भाताची कापणी सुरू आहे; पण मजूर मिळत नाहीत. त्यामुळे कामे रखडली आहेत. जव्हार, मोखाडा भागातून मजुरांना आणावे लागत आहे.
– पंढरी सांबरे, शेतकरी, विक्रमगड
