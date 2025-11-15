सांस्कृतिक भवनाचे उद्घाटन रखडले
सांस्कृतिक भवनाचे प्रतीकात्मक उद्घाटन!
रस्त्यावर खेळ खेळून शिवसेनेकडून सरकारचा निषेध
बोळिंज, ता. १५ (बातमीदार) : कोट्यवधी रुपये खर्च करून विरार (पश्चिम) येथे बांधलेल्या सांस्कृतिक भवनाचे उद्घाटन गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. या विलंबामुळे संतप्त झालेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने गुरुवारी (ता. १३) रस्त्यावर खेळ खेळून आणि आंदोलन करत सरकारचा निषेध केला, तसेच या भवनाचे प्रतीकात्मक उद्घाटन केले.
अनेक वर्षांपासून बंद असल्याने भवनाची दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे, यासाठी पुन्हा कोट्यवधींचा खर्च सांगितला जात आहे. महापालिकेने दुरुस्तीसाठी तर आमदार राजन नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना वेळ नसल्यामुळे विलंब होत असल्याचे सांगितले होते. काही दिवसांपूर्वी पाहणी करून भवन लवकरच सुरू करण्याचे आश्वासन आमदारांनी दिले होते; मात्र ते पाळले गेले नाही. आमदारांचे आश्वासन वारंवार फोल ठरल्याने शिवसेना ठाकरे गटातर्फे गुरुवारी आंदोलन करण्यात आले. या वेळी कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर कॅरम, लेझीम यांसारखे खेळ खेळून सरकारचा निषेध केला. ‘‘जर सांस्कृतिक भवन सुरू झाले नाही, तर विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना रस्त्यावरच खेळावे लागेल,’’ असा संदेश देत हे आंदोलन करण्यात आले आणि या रखडलेल्या सांस्कृतिक भवनाचे प्रतीकात्मक उद्घाटन करण्यात आले. नागरिकांसाठी कोट्यवधी खर्चून बांधलेले हे भवन लवकरात लवकर लोकांसाठी खुले करावे, अशी मागणी आंदोलकांनी या वेळी केली.
कोट्यवधींचे भवन, तरीही वापर नाही!
विरार पश्चिमेकडील हे सांस्कृतिक भवन बांधण्यासाठी मोठा खर्च करण्यात आला आहे, मात्र अनेक वर्षांपासून ते बंद असल्याने त्याचा उपयोग नागरिकांना करता येत नाहीये. या बंद भवनाचा वापर सध्या गर्दुल्ल्यांकडून अमली पदार्थ सेवनासाठी केला जात असल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.