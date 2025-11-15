कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी पालघर जिल्हा प्रशासन सज्ज
पालघर जिल्हा प्रशासन कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी सज्ज
१७ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबरदरम्यान विशेष शोधमोहीम
पालघर, ता. १५ (बातमीदार) : जिल्ह्यात २०२७ पर्यंत कुष्ठरोगाचा शून्य प्रसार हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले आहे. यासाठी १७ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर या कालावधीत जिल्ह्यात व्यापक कुष्ठरुग्ण शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी कुष्ठरोग शोधमोहीम समन्वय समितीची बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली.
सहाय्यक संचालक, आरोग्यसेवा (कुष्ठरोग) डॉ. संदीप निंबाळकर यांनी जिल्ह्यातील राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाचा आढावा घेत सविस्तर माहिती सादर केली. या मोहिमेच्या तयारीसाठी झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष चौधरी यांनी लवकर निदान आणि उपचार ही काळाची गरज असल्याचे सांगून जनतेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी नागरिकांना घाबरून न जाता तपासणीस सहकार्य करण्याची विनंती केली. बैठकीस सहाय्यक संचालक, मलेरिया डॉ. सोनवणे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. रामदास मरड, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. साळुंखे यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मोहिमेचे स्वरूप
ग्रामीण भाग : १०० टक्के लोकसंख्येची प्रत्यक्ष तपासणी
शहरी भाग : ३० टक्के जोखीमग्रस्त लोकांचे सर्वेक्षण
आशासेविका, आरोग्य कर्मचारी आणि स्वयंसेवक घरोघरी तपासणी करणार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.