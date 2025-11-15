महापुरुषांचा श्वास परत खुला झाला

महापुरुषांचा श्वास मोकळा
ठाकुर्ली ९० फूट रस्त्यावरील बेकायदा गाळ्यांवर पालिकेची कारवाई
भित्तिचित्रांना पुन्हा मोकळीक
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १५ ः ठाकुर्ली येथील ९० फूट रस्त्यालगतच्या संरक्षक भिंतीवर काही वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने महापुरुष, साहित्यिक, राष्ट्रीय खेळाडू आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींची भित्तिचित्रे रंगवून शहराचे सौंदर्य वाढवले होते, मात्र गेल्या काही दिवसांमध्ये भूमाफियांनी या भिंतीलगत बेकायदा गाळ्यांची उभारणी सुरू केली होती. यासंदर्भात ‘दैनिक सकाळ’ने वृत्त प्रसारित करताच फ प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्त हेमा मुंबरकर यांनी अतिक्रमणांवर कारवाई केली आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये भूमाफियांनी भिंतीलगत परवानगी न घेता बेकायदा गाळ्यांची उभारणी सुरू केली होती. यामुळे भित्तिचित्रांचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली. यासंदर्भात ‘दैनिक सकाळ’ने वृत्त प्रसारित करताच फ प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्त हेमा मुंबरकर यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीत बेकायदा गाळे आणि संरक्षक भिंतीला धोका पोहोचवणारी बांधकामे सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तातडीने तोडकाम पथकाला आदेश दिले.
आदेशानुसार, पालिकेच्या पथकाने जेसीबीच्या सहाय्याने बेकायदा गाळ्यांचे बांधकाम आणि पदपथावरील अतिक्रमणे काही तासांतच जमीनदोस्त केली. या कारवाईमुळे भूमाफियांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. या गाळ्यांना पालिकेची कोणतीही परवानगी नव्हती. त्यामुळे एमआरटीपी कायद्यानुसार संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. या गाळ्यांमुळे महापुरुषांच्या भित्तिचित्रांचे नुकसान होण्याची शक्यता होती, असे हेमा मुंबरकर यांनी सांगितले.
पालिकेकडून सध्या ९० फूट रस्ता, चोळेगाव आणि खंबाळपाडा परिसरात नियमित अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवली जात आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईसोबतच शहराचे सौंदर्य टिकवणे ही पालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असेही मुंबरकर यांनी स्पष्ट केले. या कारवाईनंतर ९० फूट रस्त्यावरील महापुरुषांच्या प्रतिमा पुन्हा एकदा स्पष्ट दिसू लागल्या आहेत. स्थानिक नागरिकांनी पालिकेच्या या तातडीच्या कारवाईचे स्वागत केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.