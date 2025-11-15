मंगळवार पासून कल्याण स्टेशन परिसरातून धावणार मीटर प्रमाणे रिक्षा
कल्याण स्थानक परिसरातून धावणार मीटरप्रमाणे रिक्षा
मंगळवारपासून आणणार योजना अंमलात
कल्याण, ता. १५ (वार्ताहर) : कल्याण रेल्वे स्थानक पश्चिम येथून मंगळवार (ता. १८) पासून मीटरप्रमाणे प्रवासी रिक्षा धावणार आहेत. यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आशुतोष बारकुल यांनी ॲक्शन प्लान तयार केला आहे. रिक्षा प्रवास करतांना अनेक वेळा प्रवासी भाड्यावरुन वाद होत असतात. यावर उपाय म्हणून मीटरप्रमाणे रिक्षा सुरु करण्याची मागणी प्रवाशांकडून होत होती. त्यासाठी येत्या मंगळवारपासून मीटर प्रमाणे कल्याण रेल्वे स्थानक रिक्षा स्टँन्ड येथून रिक्षा धावणार आहेत.
कल्याण (पश्चिम) रेल्वे स्थानक येथे मीटरप्रमाणे रिक्षा वाहतूक (पहिला टप्पा) मंगळवारपासून सुरु करण्यात येणार आहे. याबाबत ऑटोरिक्षा संघटनांना देखील कळविण्यात आले असून जास्तीत जास्त प्रवाश्यांनी मीटरप्रमाणे प्रवास करण्याबाबत प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन आरटीओच्या वतीने करण्यात आले आहे. तर या वाहतुकीबाबतचे नियोजन करण्यासाठी दोन सहायक मोटार वाहन निरीक्षक नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी मंगळवारपासून सकाळी ७ ते ९ आणि सायंकाळी ६ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत मीटरच्या रांगेच्या ठिकाणी उपस्थित राहून रिक्षा वाहतुकीचे नियोजन करण्याचे आदेश उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आशुतोष बारकुल यांनी दिले आहे.
