१५ मिनिटांत मिळाले पैसे
अनोळखी खात्यात गेलेले ११ हजार रुपये अवघ्या १५ मिनिटांत परत
ठाणे : खालिद शेख यांची ११ हजार रुपयांची रक्कम अनोळखी खात्यात गेली होती. त्यांनी तातडीने ठाणे ग्रामीण पोलिसांकडे धाव घेत तक्रार बुधवारी (ता. १२) नोंदवली. याची दखल घेत ग्रामीण सायबर पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत सायबर सेफ पोर्टलच्या मदतीने अवघ्या १५ मिनिटांत ती संपूर्ण रक्कम परत मिळवून दिली.
........
प्रवासात रोख लांबवली
ठाणे : कल्याण (पूर्व) येथील राजेश पांडे (५५) हे मंगळवारी (ता. ११) मध्यरात्री रबाळे स्थानकातून ठाणे लोकलमध्ये बसले. प्रवासादरम्यान झोप लागल्याने ते थेट लोकल यार्डमध्ये पोहचले. यानंतर त्यांनी जाग आली असता पॅन्टच्या खिशात ठेवलेली १८ हजार रुपयांची रोख रक्कम गायब असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
...........
प्रतीक्षागृहामधून मोबाईल चोरीला
ठाणे : ठाणे स्थानकात प्रतिक्षागृहामधून दिनबंधु बेहरा (३७) हे यांना झोप लागली. यादरम्यान, त्यांचा २१ हजार रुपयांचा मोबाईल फोन चोरट्याने लांबवला. ते उडीसा येथे मूळ गावी जाण्यासाठी आले होते. पहाटे जाग आल्यावर मोबाईल गायब असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी बुधवारी (ता. १२) गुन्हा नोंदवला आहे.
..........
लोकलमध्ये चोरट्याटा मोबाईलवर डल्ला
ठाणे : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागर पंडित (३२) हा तरुण नोकरीच्या शोधात दिवा येथे आपल्या बहिणीकडे आला होता. सोमवारी (ता. १०) रात्री दिवा स्थानकात सीएसएमटी लोकलमध्ये चढताना त्याचा आठ हजार रुपयांचा मोबाईल फोन चोरीला गेला. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
.........
