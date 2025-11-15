श्री कालभैरवाष्टक स्तोत्र पठण सेवेने टिटवाळा शहर भक्तिमय
श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्राची सामुदायिक उपक्रमातून अध्यात्म व समाजकार्याची सांगड
टिटवाळा, ता. १५ (वार्ताहर) ः अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवा, अध्यात्मिक विकास व बालसंस्कार केंद्र दिंडोरी प्रणित यांच्या ग्राम व नागरी विकास सक्षमीकरण अभियानांतर्गत शहरामध्ये श्री कालभैरव जयंती निमित्त श्री कालभैरवाष्टक स्तोत्र पठण सेवा या विशेष सेवेचे आयोजन बुधवारी (ता. १२) करण्यात आले होते. या सेवेच्या माध्यमातून शहर भक्तीमय वातावरणाने भारावून गेले.
या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट २० टक्के अध्यात्म आणि ८० टक्के समाजकार्यावर आधारित असून, देशभरात १८ विभाग कार्यरत आहेत. या सेवा मार्गाच्या माध्यमातून विद्यार्थी, युवक आणि नागरिकांना सामाजिक, प्रापंचिक व अध्यात्मिक मार्गदर्शन केले जाते. शहरातील पूर्व व पश्चिम भागात या सेवा मार्गाची तीन केंद्रे नियमित कार्यरत असून, त्यांच्यामार्फत सतत विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबविले जातात. या विशेष सेवेचे आयोजन पटेल मार्टजवळील शंकर मंदिरातील श्री कालभैरव मंदिर परिसरात करण्यात आले. या ठिकाणी सेवेकऱ्यांनी सामूहिकरित्या श्री कालभैरवाष्टक स्तोत्र पठण करून भगवान कालभैरवाच्या चरणी आपली भक्ती अर्पण केली.
या वेळी टिटवाळ्यातील तिन्ही सेवा केंद्रांचे केंद्र प्रतिनिधी, ग्राम व नागरी विकास सक्षमीकरण अभियानाचे प्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने सेवेकरी उपस्थित होते. संपूर्ण कार्यक्रम भक्तिमय आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडला. श्री कालभैरवाष्टक स्तोत्र पठणाची ही सेवा श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या चरणी सादर करण्यात आली. अशा धार्मिक आणि सामुदायिक उपक्रमांद्वारे टिटवाळा शहरात अध्यात्मासोबत समाजकार्याचा सुंदर संगम घडवून आणण्याचे कार्य या संस्थेमार्फत सातत्याने केले जात आहे.
