बालदिनानिमित्त ठाण्यात विशेष धाव
ठाणे, ता. १४ (बातमीदार) : बालदिनानिमित्त ठाण्यात चिल्ड्रेन रन स्पर्धा उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. भाजप, नवयुग मित्र मंडळ आणि आंब्रे कॅन्सर केअर ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात आला. हा कार्यक्रम आमदार संजय केळकर, कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष ॲड. संदीप लेले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला. याप्रसंगी स्नेहा आंब्रे व रमेश आंब्रे यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. तर डॉ. सागर आंब्रे यांनी संपूर्ण स्पर्धेचे नियोजन केले.
जागतिक धावपटू शौर्या अंबुरे यांच्या उपस्थितीमुळे मुलांमध्ये मोठा उत्साह निर्माण झाला. राजमाता जिजाऊ उद्यानातून सकाळी ७ वाजता सुरू झालेल्या दोन किलोमीटरच्या धावेत शेकडो मुलांनी सहभाग नोंदवला. जेमिनी सर्कलमार्गे स्वातंत्र्यवीर सावरकर उद्यानापर्यंत धाव घेत पुन्हा सुरुवातीच्या ठिकाणी स्पर्धेची सांगता झाली. यावेळी धावकांना टी-शर्ट, अचिव्हर्स मेडल, प्रमाणपत्र, नाश्ता, हायड्रेशन सुविधा आणि वैद्यकीय मदत देण्यात आली. पालकांनी सांगितले की, हा उपक्रम मुलांमध्ये आरोग्य, क्रीडा आणि शिस्तीचे संस्कार रुजवणारा ठरला. भाजप व स्वयंसेवकांच्या सक्रिय सहभागामुळे कार्यक्रम सुरळीत पार पडला.
वयोगट - ५ ते १०
पहिला अहिल
दुसरा मयुरी जाधव
तिसरा आयुष यादव
वयोगट - १० ते १२
पहिला साईराम देवेद्रा गोडा
दुसरा साई संजय रामजोशी
तिसरी पर्ल मनीष बिरवातकर
चतुर्थ मयूर महादेव वाघमारे
वयोगट - १२ ते १५
पहिला शुभम यादव
दुसरा करण पटेल
तिसरा मनीष यादव
टॅपिंदर भगत विश्वकर्मा
