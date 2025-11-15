एस.एस.टी.महाविद्यालयाचा मुंबई विद्यापीठ आंतरमहाविद्यालयीन ऍथलेटिक्स स्पर्धेत डंका
एस. एस. टी. महाविद्यालयाचा आंतरमहाविद्यालयीन ॲथलेटिक्स स्पर्धेत डंका
मुलींच्या संघाला सलग आठव्यांदा विजेतेपदाचा मान
कल्याण, ता. १५ (वार्ताहर) : मुंबई विद्यापीठ आयोजित आंतरमहाविद्यालयीन ॲथलेटिक्स स्पर्धेत एस. एस. टी. महाविद्यालयाने पुन्हा एकदा इतिहास रचला आहे. मुली आणि मुले या दोन्ही गटांमध्ये एस. एस. टी. महाविद्यालयाने सर्वांगीण विजेतेपद पटकावत उत्कृष्ट कामगिरी केली. विशेष म्हणजे, महाविद्यालयाच्या मुलींच्या संघाने सलग आठव्या वर्षी विजेतेपद मान मिळवला.
या स्पर्धेत एस. एस. टी. महाविद्यालयातील अनेक खेळाडूंनी वैयक्तिक आणि संघात्मक स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केले. कल्पेश देवरे यांनी तीन हजार मीटर स्टिपलचेसमध्ये सुवर्ण आणि दीड हजार मीटर धावण्यात रौप्यपदक मिळवले. तृषा नायर हिने १०० मीटर धावण्यात सुवर्ण आणि उंच उडीमध्ये रौप्यपदक पटकावले. विशाल कानोजिया याने १० हजार मीटरमध्ये सुवर्ण आणि पाच हजार मीटरमध्ये रौप्यपदक मिळवले. काजल प्रजापतीने १० हजार मीटरमध्ये सुवर्ण आणि दोन हजार मीटर स्टिपलचेसमध्ये रौप्यपदक मिळवले.
रोशनी जुंघरे हिने ८०० मीटरमध्ये सुवर्ण, दीड हजार मीटरमध्ये रौप्य, ४×१०० मीटर रिलेमध्ये सुवर्ण आणि ४×४०० मीटर रिलेमध्ये रौप्यपदक मिळवले. सुरूर राजक हिने १०० मीटर हर्डल्समध्ये कांस्य, ४×१०० मीटर रिलेमध्ये सुवर्ण आणि ४×४०० मीटर रिलेमध्ये रौप्यपदक मिळवले. पायल चव्हाण हिने ८०० मीटरमध्ये रौप्य, ४×१०० मी. रिलेमध्ये सुवर्ण आणि ४×४०० मीटर रिलेमध्ये रौप्यपदक मिळवले.
त्रुप्ती भोईर हिने पाच हजार मीटरमध्ये रौप्य, दोन हजार मीटर स्टिपलचेसमध्ये सुवर्ण, ४×१०० मीटर रिलेमध्ये सुवर्ण आणि ४×४०० मीटर रिलेमध्ये रौप्यपदक मिळवले. विशाल मेमाणे याने डिस्कस थ्रोमध्ये सुवर्ण आणि ४×४०० मीटर रिलेमध्ये रौप्यपदक मिळवले. सपना यादव हिने हॅमर थ्रोमध्ये रौप्यपदक मिळवले.
या यशाबद्दल मुंबई विद्यापीठाचे क्रीडा संचालक डॉ. मनोज रेड्डी, महाविद्यालयाचे संस्थापक प्राचार्य डॉ. पुरस्वानी, आयक्यूएसी समन्वयक डॉ. खुशबू पुरस्वानी, क्रीडा शिक्षक राहुल अकुल, पुष्कर पवार आणि सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांनी विजेत्या खेळाडूंचे अभिनंदन केले.
