६०० आयफोनसाठी दोन कोटींचा गंडा
जयपूरमधील कंपनीकडून पनवेलच्या व्यावसायिकाची फसवणूक
पनवेल, ता.१६(वार्ताहर): जयपूर येथील कंपनीने ६०० आयफोनच्या प्रलोभनातून पनवेलमधील व्यावसायिकाची २ कोटी ९७ लाखांची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणात पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
पनवेलमध्ये राहणारे विशाल त्यागी (४९) यांचा वाहन विक्रीचा व्यवसाय आहे. तसेच ईएके ट्रेडर्स नावाने दुबई येथे मोबाईलची निर्यात देखील करतात. जून २०२३ मध्ये त्यांनी जयपूर येथील ईझीस्मार्ट एक्स्पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत व्यवहार केला होता. या कंपनीचे मालक पुष्पापुरी गोस्वामी, अब्दुल शमीम, अमान शमीम आणि व्यवस्थापक वसीम अहमद यांनी मोबाईल फोन खरेदी केले होते. व्यवहार सुरळीत असल्याने त्यागी यांचा कंपनीवर विश्वास बसला होता. त्यामुळे १५० आयफोनची मागणी केली होती. तसेच कंपनीचा व्यवस्थापक वसीम अहमदने जास्त आयफोन घेतल्यास कमी किंमतीत आयफोन मिळतील, असे सांगितले होते. या प्रलोभनाला बळी पडताना त्यागी यांनी ६०० आयफोन मागवले होते. तसेच २ कोटी ९७ लाख कंपनीच्या बँक खात्यात पाठवून दिले. पण पैसे जमा केल्यानंतर मोबाईल मिळाला नसल्याने पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
