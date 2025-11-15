ठाणे वाहतूक विभागाची धडक मोहीम
बेशिस्त पार्किंगला बसणार आळा
ठाणे वाहतूक विभागाची धडक मोहीम सुरू
ठाणे शहर, ता. १५ (बातमीदार) ः ठाण्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि बेशिस्त वाहनांच्या पार्किंगमुळे ठाणेकर त्रस्त झाले आहेत. हा बेशिस्तपणा मोडीत काढण्यासाठी ठाणे वाहतूक विभागाने कंबर कसली असून, सर्वत्र कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील रस्त्यांवर सम आणि विषम पार्किंगची सुविधा असूनही अनेक जण मनमानी पद्धतीने वाहने रस्त्यावर उभी करून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करीत आहेत. यामुळे शहरातील रुंद रस्तेही अरुंद होऊ लागले असून, कोंडीची समस्या गंभीर समस्या बनू पाहात आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक विभागाने अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्या वाहनांवर कारवाईची मोहीम अधिक तीव्र केली आहे.
ठाण्यातील बाजारपेठा, स्थानक परिसर, बसस्थानके, रुग्णालये, शाळा, रस्ते इत्यादी नो पार्किंगच्या ठिकाणी बिनधास्तपणे वाहने उभी केली जात आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे वाहतूक विभागाने बेशिस्त वाहन पार्किंगवर थेट दंडात्मक कारवाईला सुरुवात केली आहे. पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध रस्त्यांवर कारवाई करणारी पथके तैनात असून, चुकीचे पार्किंग करणाऱ्या वाहनचालकांना कोणतीही सूट न देता दंडाची रीतसर नोंद केली जात आहे.
विशेष पथके
वाहतूक पोलिसांकडून ही मोहीम अधिक प्रभावी करण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. मुख्य चौक, व्यस्त मार्ग, बसथांबे आणि व्यापारी पट्ट्यांमध्ये ही मोहीम सुरू असून, आतापर्यंत अनेक वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. शहरातील शिस्त राखण्यासाठी आणि वाहतूक सुलभ करण्यासाठी नागरिकांनी नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक असल्याचे वाहतूक विभागाने स्पष्ट केले आहे. बेशिस्त पार्किंगमुळे शहरात कोंडी निर्माण होत असल्याने चालकांचा नियमभंग सहन केला जाणार नसल्याचे वाहतूक विभागाकडून सांगितले.
अनधिकृत पार्किंगमुळे शहरात वाहतूक कोंडी होण्याचे प्रकार घडतात. नियम डावलून पार्किंग करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली जाते. वाहतुकीचे नियम पाळणे वाहनमालक आणि चालकांचे कर्तव्य आहे.
- पंकज शिरसाट, पोलिस उपायुक्त वाहतूक, ठाणे
