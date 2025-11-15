ओमकार वसाहतीत दूषित पाण्याने नागरिक त्रस्त
टिटवाळा पश्चिमेत दूषित पाण्याने नागरिक त्रस्त
पालिकेचे दुर्लक्ष ः आरोग्याचा धोका वाढला
टिटवाळा, ता. १५ (वार्ताहर) : येथील ओमकार वसाहत, मांडा, पश्चिम परिसरात कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून बुधवारी (ता. १२) संध्याकाळी दूषित पाण्याचा पाणीपुरवठा करण्यात आला. पाणी हिरवट, कचरा मिसळलेले असून, दुर्गंधीयुक्त असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यासंबंधी तक्रारी निर्माण होऊ शकतात. दरम्यान, संबंधित विभागाने शुद्धीकरणाची तसदी न घेताच पाणीपुरवठा केल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
टिटवाळा पश्चिमेतील भागात दूषित पाण्याचा पुरवठा झाल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. या पाण्याचे फोटो व व्हिडिओ काढून समाजमाध्यमांवर व्हायरल करत नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लहान मुले, वृद्ध, गर्भवती महिलांनी असे पाणी पिल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असेही नागरिकांनी म्हटले आहे. महापालिका इतक्या निष्काळजीने पाणी सोडते आणि त्याने आमच्या घरात आजार पसरले, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? सतत तक्रारी करूनही अधिकारी डोळेझाक करतात, असे नागरिकांनी म्हटले आहे, तर परिसरातील नागरिकांनी आमदार-वॉर्ड समितीकडेही नाराजी व्यक्त करत तत्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली. पाणी हा मूलभूत हक्क आहे. आम्हाला सुरक्षित, स्वच्छ पाणी द्या, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जलजन्य आजारांची भीती
दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे पोटदुखी, अतिसार, उलट्या, टायफॉईड, हिपॅटायटिस-ए यांसारखे जलजन्य विकार झपाट्याने पसरू शकतात. विशेषतः पावसाळा संपल्यानंतर अशा अक्षम्य दुर्लक्षामुळे संपूर्ण वस्ती आरोग्याच्या संकटात सापडू शकते, असे आरोग्यतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
दोषींवर कारवाई करावी
स्थानिकांनी पालिका व जलपुरवठा विभागाला यासंबंधी निवेदन दिले आहे. पाइपलाइन मेंटेनन्सच्या नावाखाली नागरिकांच्या सुरक्षेशी तडजोड करू नये. तसेच शुद्धीकरण प्रकल्पात योग्य प्रक्रिया न करता पाणी सोडू नये. सूचना व चाचणी अहवाल सार्वजनिक करावेत व यातील दोषींवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी येथील रहिवासी लीलाधर भावीस्कर यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.