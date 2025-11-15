कल्याण पूर्वेतील पादचारी पुलावर सरकते जिने बसविण्यासाठी केडीएमसीचे रेल्वेला पत्र
पादचारी पुलावर सरकते जिने बसविण्याचा मार्ग मोकळा
पालिकेचे रेल्वेला डीपीआर सादरीकरणाचे पत्र
कल्याण, ता. १५ (वार्ताहर) : पूर्वेतून कल्याण रेल्वेस्थानकात जाण्यासाठी पादचारी पूल उभारण्यात आले असून, या पुलांवर जाण्यासाठी नागरिकांची जिने चढताना दमछाक होते. नागरिकांची ही समस्या लक्षात घेऊन मी कल्याणकर सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष नितीन निकम यांनी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून पालिकेकडे या पादचारी पुलांवर चढण्यासाठी सरकते जिने बसविण्याची मागणी केली होती. याबाबत शिंदे यांनीदेखील आयुक्तांना निर्देश देत सरकत्या जिन्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सांगितले होते. याची दखल घेत पालिकेने रेल्वेला कल्याण पूर्व येथील पादचारी पुलावर सरकते जिने व उद्वाहन बसविण्यासाठी डीपीआर सादर करण्याचे पत्र दिले.
कल्याण स्थानकाला जोडणाऱ्या पादचारी पुलाचा वापर नागरिक मोठ्या प्रमाणात करीत आहेत. हा पूल अधिक लांबीचा असल्याने नागरिकांना मुख्य स्कायवॉकवर येण्यासाठी मोठी पायपीट करावी लागते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण, वृद्ध मंडळी आदी लोकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सरकते जिने व दिव्यांगांसाठी उद्वाहन बसविल्यास नागरिकांची गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार आहे. त्याकामी महापालिकेकडून पाहणी करण्यात आलेली आहे. याकामी अंदाजे ४.६० कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने डीपीआर प्रस्ताव तपासणी व शहानिशा करून रेल्वे प्रवाशांच्या सोईसाठी पादचारी पुलावर सरकते जिने व उद्वाहन उपलब्ध करून देण्याचे पत्र आयुक्त अभिनव गोयल यांनी मध्य रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांना पाठवले आहे.
