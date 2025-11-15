कारची सिमेंटच्या डिव्हायडर ब्लॉकला जोरदार धडक
कारची सिमेंटच्या डिव्हायडर ब्लॉकला जोरदार धडक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : नितीन कंपनी जंक्शन येथे बॅरिकेड म्हणून लावलेल्या सिमेंटच्या डिव्हायडर ब्लॉकला एका चारचाकीने जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की हा ब्लॉक रस्त्याच्या मधोमध आला. शुक्रवारी (ता. १५) मध्यरात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. या अपघातात कोणातीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.
चालक अनस वाजीद हे कॅडबरी जंक्शनहून कुर्ल्याकडे निघाले होते. नितीन कंपनी जंक्शनजवळ आल्यानंतर अनस यांचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि सिमेंट डिव्हायडरवर जाऊन आदळले. धडक एवढी तीव्र होती की ब्लॉक रस्त्याच्या मध्यभागी सरकला. या घटनेची माहिती मिळताच नौपाडा पोलिस, वाहतूक शाखा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. आणखी अपघात होऊ नयेत म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने तो ब्लॉक बाजूला हलवला. अपघातग्रस्त कार टोइंग वाहनाच्या मदतीने रस्त्याकडेला करण्यात आली आणि वाहतूक सुरळीत करण्यात आली, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.
मोबाईल टॉवरच्या इलेक्ट्रिक सर्व्हर पॅनेलला आग
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : जिओ मोबाईल टॉवरच्या इलेक्ट्रिक सर्व्हर पॅनेलला शुक्रवारी (ता. १४) अचानक आग लागण्याची घटना घोडबंदर रोडवरील इंदिरा पाडा येथे घडली. या घटनेत कोणालाही दुखापत झालेली नाही, मात्र पॅनेल मात्र पूर्णपणे जळून खाक झाला आहे.
पातलीपाडा परिसरातील इंदिरा पाडा टेकडीवर असलेल्या जिओ मोबाईल टॉवरच्या इलेक्ट्रिक सर्व्हर पॅनेलमधून धूर निघू लागल्याचे पाहून दक्ष नागरिक संतोष गायकर यांनी तत्काळ ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाशी संपर्क साधला. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान आणि आपत्ती व्यवस्थापनचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने आणि अग्निशमन दलाच्या तत्परतेने आग पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यात आली.
