चंदनवाडीत ‘काशी विश्वनाथ चॅरिटेबल ट्रस्ट’ची स्थापना,
ठाणे ः रायगड परिसरातील चंदनवाडी येथील महिलांनी श्री शंकर मंदिरात काशी विश्वनाथ चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना केली आहे. परिसरातील सर्वसामान्य जनतेच्या गरजा ओळखून त्यांच्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, संस्कृती आणि सामाजिक विकासाच्या क्षेत्रात भरीव काम करण्याचा संकल्प या महिलांनी केला आहे. याद्वारे आरोग्य तपासणी शिबिरे, महिलांसाठी विविध कौशल्यविकास कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत, सांस्कृतिक उपक्रम, पर्यावरण संवर्धन कार्य आणि गरजू नागरिकांना तत्पर सहाय्य हे उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. ट्रस्टच्या अध्यक्ष शिल्पा बांगर यांनी महिला सक्षम झाल्या तर संपूर्ण समाज सक्षम होतो. यासाठी महिलांसाठी विविध उपक्रम राबवून महिलांना सक्षम करणे हेच आमचे मुख्य ध्येय आहे, असे सांगितले. या ट्रस्टमध्ये प्रमुख सल्लागार माजी नगरसेवक नारायण पवार असून, सचिव रेश्मा बांगर, खजिनदार रेखा भोईर यांच्यासह ११ सदस्यीय कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली आहे. याप्रसंगी समाजसेविका ज्योती पवार, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष महेश कदम, माजी परिवहन समिती सदस्य राजेश मोरे, भाजप महिला मोर्चा ठाणे शहर सचिव माधुरी मेटांगे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
