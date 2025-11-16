शिवसेना शहर प्रमुख रवी पाटील यांची निवडणूक आरक्षण सोडतीवर हरकत;
महापालिका आरक्षणावर शिंदे गटाचा आक्षेप
आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाकडे पत्राद्वारे तक्रार
कल्याण, ता. १६ (वार्ताहर) : कल्याण डोंबिवली महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर केली. या आरक्षण प्रक्रियेवर आता शिवसेना शिंदे गटाने हरकत घेतली आहे. कल्याण पश्चिम शिवसेना शहरप्रमुख रवि पाटील यांनी याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे.
रवि पाटील यांनी महापालिका निवडणूक आरक्षण सोडतीमध्ये प्रभाग क्रमांक ३, ५ आणि प्रभाग क्रमांक १५ वर अन्याय झाल्याचे म्हटले आहे. या आरक्षण सोडतीवर आक्षेप घेत या तिन्ही प्रभागांमध्ये आरक्षणाची रचना समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारी नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रभाग क्रमांक ३, ५ आणि १५ मध्ये आरक्षणाचे वितरण एससी, एसटी, ओबीसी आणि सर्वसाधारण घटकांमध्ये पुरेशा प्रमाणात न्याय देणारे नसून, त्यात अनुचित असमानता आढळत असल्याचा पाटील यांनी आरोप केला आहे. सर्व प्रभागांमध्ये आरक्षणाचे योग्य संतुलन न राखल्याने काही घटकांना प्रतिनिधत्व मिळणार नाही, असेही त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. यासंदर्भात पाटील यांनी आयुक्त अभिनव गोयल आणि राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याकडे आरक्षणातील त्रुटी दूर करून सर्व समाजघटकांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात आरक्षणातील पुनर्विलोकन करून असमानता तातडीने दूर करण्याची मागणी करीत तसे न झाल्यास याप्रकरणी कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
असे आहे आरक्षण
प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये अ-अनु. जाती, ब-अनु. जमाती महिलांसाठी क-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, ड-सर्वसाधारण, प्रभाग क्रमांक ५मध्ये अ-अनु. जाती, ब-अनु. जमाती, क-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, ड-सर्वसाधारण महिला आणि प्रभाग क्रमांक १५मध्ये अ-अनु. जाती महिला ब-अनु. जमाती महिला, क-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ड-सर्वसाधारण असे आरक्षण पडले आहे.
