पारतले-दहिवली येथे भक्तिमय सोहळा
मुरबाड, ता. १५ (वार्ताहर) : तालुक्यातील पारतले-दहिवली येथे आठदिवसीय अखंड हरिनाम सप्ताह होणार आहे. हा सोहळा २५ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. गुरुवर्य दत्तात्रय महाराज सरजिने व गुरुवर्य फुलनाथ महाराज (टाकेश्वर मठ) यांच्या आशीर्वादाने अखिल मुरबाड तालुका परमार्थी शेतकरी समाज यांच्या सहकार्याने सप्ताह होणार
सप्ताहाचे उद्घाटन श्री पांडुरंग पालखी सोहळा, दीपप्रज्वलन व कळशपूजन यांनी होणार असून, यासाठी योगी फुलनाथ महाराज गुरू रिद्धीनाथ महाराज (टाकेश्वर मठ) व योगी गोपीनाथ महाराज (संगमेश्वर मठ) उपस्थित राहणार आहेत. सप्ताहात कीर्तन, प्रवचन, पखवाज-जुगलबंदी, हरिपाठ, भजन यांसारख्या विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. दररोज दोन भाग्यवान श्रोत्यांना ‘ज्ञानेश्वरी प्रत’ व श्रीफळ; तसेच महिलांना मानाची पैठणी आणि पुरुषांना मानाचे वस्त्र देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. दररोजचा कार्यक्रम पहाटे ५ ते ६ काकडा भजन, सकाळी ८ ते १२ श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी सामुदायिक पारायण, दुपारी ३ ते ४ प्रवचन, सायंकाळी ५.३० ते ६.३० हरिपाठ, रात्री ९ ते ११ कीर्तन यानंतर जागर भजन होणार आहे.कार्यक्रम यू-ट्युबवरील ‘मराठी कीर्तन’ (श्री निखिल धोंडगे) या चॅनलवर थेट पाहता येणार आहे.
कीर्तनकारांची रूपरेषा
२५ नोव्हेंबर : ह.भ.प. विशाल महाराज खोले (मुक्ताईनगर)
२६ नोव्हेंबर : ह.भ.प. निवृत्ती महाराज देशमुख-इंदुरीकर
२७ नोव्हेंबर : ह.भ.प. प्रकाश महाराज साठे (बीड)
२८ नोव्हेंबर : ह.भ.प. संजय नाना धोंडगे (देवळा, नाशिक)
२९ नोव्हेंबर : ह.भ.प. नामदेव महाराज लबडे
३० नोव्हेंबर : ह.भ.प. पुरुषोत्तम महाराज पाटील (बुलढाणा)
१ डिसेंबर : ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज जळकेकर (जळगाव)
२ डिसेंबर : ह.भ.प. अर्जुन महाराज सरजिने (कल्याण) - काल्याचे कीर्तन व सांगता
सप्ताह म्हणजे भक्ती आणि परंपरेचा संगम. संतांच्या शिकवणी तरुणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा सोहळा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. तरुणांच्या श्रमदानामुळेच हा कार्यक्रम नावारूपाला आला आहे.
- मोहन गोपाळ मुरबाडे, सेवेकरी, दहिवली-पारतले सप्ताह
अखंड हरिनाम सप्ताहामुळे गावात भक्तिमय वातावरण निर्माण होते. अनेक दिवस चालणाऱ्या या आध्यात्मिक उपासनेतून समाज एकत्र येतो व भक्तीचा आनंद लुटतो.
- गुरुनाथ शंकर दळवी, सेवेकरी, दहिवली-पारतले सप्ताह
१) गुरुनाथ दळवी
२) मोहन मुरबाडे
