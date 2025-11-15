मुरबाड-बदलापूर मार्गावर अपुऱ्या बस फेऱ्यांमुळे गैरसोय
मुरबाड-बदलापूर मार्गावर
अपुऱ्या बस फेऱ्यांमुळे गैरसोय
मुरबाड, ता. १५ (बातमीदार) : मुरबाड ते बदलापूर या मार्गावर चालणाऱ्या एसटी बसफेऱ्यांमध्ये तातडीने वाढ करावी, अशी मागणी प्रवाशांच्या वतीने राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. हे निवेदन नितीन भाटकर आणि मोनाली देवरुखकर यांनी १०० प्रवाशांच्या वतीने सादर केले.
दररोज कामानिमित्त मुरबाड-बदलापूर औद्योगिक वसाहत; तसेच अन्य भागांत प्रवास करणाऱ्या शेकडो प्रवाशांसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, या मार्गावरील बस फेऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक वेळा बस वेळेवर सुटत नाहीत, तर काही जुनाट असल्यामुळे मार्गातच बंद पडतात, अशी तक्रार प्रवाशांनी केली. मुरबाड आगारातील आठ ते दहा बस सध्या माळशेज घाटमार्गे लांब पल्ल्याच्या फेऱ्यांवर चालवल्या जातात. या फेऱ्यांना प्रवाशांचा प्रतिसाद कमी असल्याने त्या मार्गावरील उत्पन्न घटत असल्याचेही प्रवाशांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या फेऱ्या बंद करून त्या कल्याण-मुरबाड आणि बदलापूर-मुरबाड या मार्गांवर वळवाव्यात, अशी मागणी करत यामुळे प्रवाशांची मोठी सोय होईल, असे निवेदनात सांगितले. यातून मुरबाड आगाराचे उत्पन्नही वाढेल, असा विश्वास प्रवाशांनी व्यक्त केला आहे.
