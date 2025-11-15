डहाणू नगरपरिषदेसाठी भाजपची मोर्चेबांधणी
डहाणू नगर परिषदेसाठी भाजपची मोर्चेबांधणी
नगराध्यक्षांसह २४ उमेदवारी अर्ज दाखल; जिल्हाध्यक्ष भरतसिंग राजपूत रिंगणात
डहाणू, ता. १५ (बातमीदार) : डहाणू नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष आणि २७ नगरसेवकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी भाजपने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. निवडणुकीचा अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम टप्प्यात, शुक्रवारी (१४ नोव्हेंबर) रोजी भाजपने शक्तिप्रदर्शन करत नगराध्यक्ष पदासह एकूण २४ उमेदवारी अर्ज दाखल केले. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भरतसिंग राजपूत हे पुन्हा एकदा नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात उतरले असून, त्यांनी या निवडणुकीत मोठा विजय मिळवण्याचा दावा केला आहे.
शुक्रवारी (ता. १४ ) नगराध्यक्षपदासाठी भरतसिंग राजपूत यांच्यासह नगरसेवक पदासाठी २३ असे एकूण २४ उमेदवारी अर्ज भाजपमार्फत सहाय्यक जिल्हाधिकारी (डहाणू) यांच्या कार्यालयात दाखल करण्यात आले. अर्ज दाखल करताना भाजपचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्यासह पक्षाचे अनेक पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
उत्साहाचे वातावरण
भरतसिंग राजपूत यांच्या कार्यालयापासून ते सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी मोठे शक्तिप्रदर्शन करत मिरवणूक काढली. या मिरवणुकीत हजारो कार्यकर्ते उत्साहाने सामील झाले होते, ज्यामुळे शहरातील वातावरण ढवळून निघाले. डहाणू नगर परिषदेवर पुन्हा एकदा भाजपचा झेंडा फडकवण्यासाठी पक्षाने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली असल्याचे या ‘शक्तिप्रदर्शना’तून स्पष्ट झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.