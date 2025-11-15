ठाण्यात लवकरच ''पेट गार्डन''!
ठाण्यात लवकरच ‘पेट गार्डन’!
मुंबईच्या धर्तीवर सुविधा विकसित करणार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : शहरात प्राणीप्रेमींसाठी आणि पाळीव प्राण्यांसाठी आता महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. मुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यात लवकरच पेट गार्डन विकसित करण्याचा मानस असून, भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी घोडबंदर रोड परिसरात एक ‘डॉग शेल्टर’ (निवारा) उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. बाळकूम अग्निशमन केंद्रामागे माजिवडा गाव येथे उभारण्यात आलेल्या पाळीव प्राण्यांसाठीच्या पहिल्या गॅसदाहिनीचे लोकार्पण शनिवारी (ता. १५) सकाळी सरनाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते.
ठाणे शहरात पाळीव प्राण्यांसाठी स्मशानभूमी असावी, अशी विनंती प्रताप सरनाईक यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार माजिवडा गाव स्मशानभूमीला लागून पाळीव प्राण्यांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी उभारण्यात आली आहे. या स्मशानभूमीचे प्रवेशद्वार मानवी स्मशानभूमीपासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे. या गॅसदाहिनीमुळे प्राणीप्रेमींची वर्षानुवर्षांची मागणी पूर्ण झाली आहे, असे सरनाईक यांनी या वेळी सांगितले. या वेळी माजी स्थायी समिती सभापती संजय भोईर, ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, कार्यकारी अभियंता संजय कदम आणि प्राणिमित्र संघटनेच्या सोनाली सजननी आदी उपस्थित होते.
स्मशानभूमींच्या सुशोभीकरणासाठी निधी
ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील ओवळा-माजिवडा विधानसभा क्षेत्रातील स्मशानभूमींचे नूतनीकरण आणि सुशोभीकरण करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने महापालिका क्षेत्रातील मूलभूत सोयीसुविधा विकासाअंतर्गत ५० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या निधीतून येऊर गाव, रामबाग-उपवन, माजिवडा गाव, वाघबीळ गाव आणि मोघरपाडा येथील स्मशानभूमीच्या नूतनीकरणाचे काम करण्यात येत आहे. याच कामांतर्गत माजिवडा गाव येथे पाळीव प्राण्यांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी उभारण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.