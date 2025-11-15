डहाणू नगरपरिषद निवडणूक २०२५ : नामनिर्देशन प्रक्रियेसाठी दोन दिवस विशेष सुविधा
डहाणू नगर परिषद निवडणूक २०२५ : नामनिर्देशन प्रक्रियेसाठी दोन दिवस विशेष सुविधा
कासा बातमीदार
राज्यातील २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला असून, त्यानुसार सध्या नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान, संगणक प्रणालीद्वारे नामनिर्देशन सादर करताना उमेदवारांना तांत्रिक अडचणी येत असल्याची नोंद झाली आहे. तसेच नामनिर्देशन दाखल करण्याची अंतिम मुदत जवळ आल्याने संगणक प्रणालीवर अतिरिक्त भार येण्याची शक्यता असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध व्हावी आणि नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने १४ नोव्हेंबरला दिलेल्या निर्देशानुसार महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नियमानुसार १६ नोव्हेंबर २०२५ (रविवार) आणि १७ नोव्हेंबर २०२५ (सोमवार) या दोन्ही दिवशी सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत उमेदवारांना आपली नामनिर्देशन पत्रे व आवश्यक कागदपत्रे प्रत्यक्ष सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही कागदपत्रे निवडणूक निर्णय अधिकारी, डहाणू नगर परिषद यांच्याकडे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, डहाणू येथे स्वीकारली जाणार आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी घेण्यात आलेला हा निर्णय महत्त्वाचा ठरत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.