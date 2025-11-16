त्या लॅपटॉपचा थांगपत्ता लागेना
४० लॅपटॉप गायब
ठाणे महापालिकेकडे नोंदच नाही; मनसेचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : पालिका प्रशासन हायटेक प्रणालीचा वापर करत, पेपरलेस कारभाराकडे वाटचाल करत आहे. अशातच, आता विविध कामांसाठी तयार करण्यात येणारे प्रस्तावदेखील ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या आयटी विभागाने गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेच्या विविध विभागांच्या वापरासाठी सुमारे ४० लॅपटॉप संगणक खरेदी केले होते, मात्र हे लॅपटॉप सध्या कुठे आहेत, कोणाच्या ताब्यात आहेत आणि कोणत्या कामासाठी वापरले जात आहेत, याची महापालिकेकडे कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
गेल्या पाच वर्षांत खरेदी केलेले लॅपटॉप सध्या कुठे आहेत? हे लॅपटॉप कोणत्या उद्देशाने विभागांना किंवा कर्मचाऱ्यांना दिले होते? लॅपटॉप हरवल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची?, लॅपटॉप परत मिळवण्यासाठी विभागाने काय कारवाई केली आहे? या लॅपटॉपच्या देखरेखीची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, असा सवालही मनसेचे संतोष निकम यांनी उपस्थित केला आहे.
या घटनेमुळे ठाणे महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागातील प्रशासनातील ढिसाळपणा आणि पारदर्शकतेचा अभाव पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. सार्वजनिक निधीतून खरेदी करण्यात आलेली साधने गायब झाल्याचे हे पहिलेच प्रकरण नसून प्रशासनाने याकडे गंभीरतेने लक्ष न दिल्यास हा मुद्दा मोठ्या गैरव्यवहाराचा स्वरूप धारण करू शकतो, अशी चर्चा ठाणे महापालिका वतुर्ळात रंगली आहे.
मंजुरीची नोंद नाही, तोंडी आदेशावर वाटप
महापालिकेच्या विविध विभागांना आणि विभागप्रमुखांना हे लॅपटॉप तोंडी आदेश किंवा विनंतीच्या आधारे देण्यात आले होते, मात्र या वितरणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे, हस्तांतरण नोंदी किंवा लेखी मंजुरीची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. परिणामी, सध्या हे लॅपटॉप कोणत्या विभागात आहेत किंवा ते अधिकृत कामासाठी वापरले जात आहेत की वैयक्तिक वापरासाठी, याबाबत कोणतीही पारदर्शकता नाही. यासंदर्भात मनसेचे संतोष निकम यांनी महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करूनही त्याची माहितीच उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे.
