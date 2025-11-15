ठाणे संक्षिप्त
दुचाकीस्वार जखमी
ठाणे : विरुद्ध दिशेने आलेल्या एका दुचाकीस्वाराने दुसऱ्या दुचाकीला दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार राकेश कदम हे खाली पडून जखमी झाले आहेत. यामध्ये त्यांच्या पाय, गुडघ्याला दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना शुक्रवारी (ता. १४) रात्री माजिवडा बस स्टॉप येथे घडली. याप्रकरणी चितळसर पोलिस ठाण्यात अनोळखी दुचाकीस्वाराविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
...........
मुंबईतील तरुण ठाण्यात अटकेत
ठाणे : दखलपात्र गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने वागळे इस्टेट, शिवाजीनगर येथे अंधारात अस्तित्व लपवून छपवून संशयास्पद स्थितीत मुंबई, भांडुप येथील आतिष जाधव (२५) हा तरुण मिळून आला. ही कारवाई श्रीनगर पोलिसांनी १५ नोव्हेंबरला पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास केली. याप्रकरणी त्याच्याविरोधात महाराष्ट्र पोलिस कायदा १९५१चे कलम १२२ (क) प्रमाणे गुन्हा दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
........
अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता
ठाणे : वागळे इस्टेट येथील क्षमता या संस्थेतून एक १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता झाली आहे. अनाथ असलेल्या एका गायत्री नामक तरुणीने तिला पळवून नेल्याचा संशय तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे. त्यानुसार गायत्री नामक तरुणीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीला १२ नोव्हेंबरला फूस लावून पळवून नेल्याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
