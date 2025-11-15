चित्रकार रमेश नायर यांच्याकडून नव्या दृश्यभाषेचा शोध
चित्रकार रमेश नायर यांच्याकडून नव्या दृश्यभाषेचा शोध
‘रिकन्स्ट्रक्टिंग फ्रॅग्मेंट्स’चे जहांगीर आर्ट गॅलरीत प्रदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : चित्रकार रमेश नायर यांच्या ‘रिकन्स्ट्रक्टिंग फ्रॅग्मेंट्स : स्मृती, कल्पना आणि अवकाशाचा प्रवास’ या चित्रे आणि रेखाटनांचे एकल प्रदर्शन जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये सुरू झाले. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन प्रख्यात कलाकार डॉ. डग्लस एम. जॉन यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी अनेक मान्यवर, कला रसिक आणि तरुण कलाकार उपस्थित होते. हे प्रदर्शन ११ ते १७ नोव्हेंबरपर्यंत गॅलरी क्रमांक ३ मध्ये रसिकांसाठी खुले आहे. या प्रदर्शनात नायर यांनी स्मृती, कल्पना आणि आकलन यांच्या तुकड्यांमधून तयार होणाऱ्या नव्या दृश्यभाषेचा शोध घेतला आहे.
केरळमधील थलसेरी येथे जन्मलेले रमेश नायर यांनी केरळ स्कूल ऑफ आर्ट्समधून १९८८ मध्ये ड्रॉइंग आणि पेंटिंगचा डिप्लोमा पूर्ण केला. त्यानंतर मुंबईत स्थायिक होत त्यांनी व्यावसायिक जीवनासह आपली कलासाधना सातत्याने पुढे नेली. त्यांनी भारत, बँकॉक आणि दुबई येथे झालेल्या अनेक प्रदर्शनांतून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘रिकन्स्ट्रक्टिंग फ्रॅग्मेंट्स’ हे प्रदर्शन केवळ एक कलादर्शन नसून, प्रेक्षकांना आत्ममंथन आणि संवादाचा अनुभव देते. क्यूबिस्ट शैलीतून त्यांनी वास्तुरचनांच्या आकारांना विघटित करून नव्याने एकत्र बांधले आहे, ज्यातून एका चित्रात अनेक दृष्टिकोन साकार होतात.
स्मृती आणि कल्पनांच्या तुकड्यांमधून मी नव्याने कथन उभे करतो. प्रत्येक चित्र हे पुनर्रचनेतून आणि पुनर्निर्मितीतून उदयास येणारे संवाद माध्यम आहे, जे सतत कलेच्या अर्थाला नव्याने परिभाषित करते.
- रमेश नायर, चित्रकार
