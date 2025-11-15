पोलिसांवर दुचाकी ढकलून चोरटे फरार
वाहतूक पोलिसांच्या धाडसी कारवाईत चोरीची दुचाकी हस्तगत : तीन आरोपी मात्र गर्दीचा फायदा घेत फरार
उल्हासनगर, ता. १५ (वार्ताहर) : शहरातील फॉरवर लाईन चौक गुरुवारी संध्याकाळी एक जीवघेणा प्रसंग अनुभवत अक्षरशः हादरून गेला. वाहतूक नियमन सुरू असताना ट्रिपल सीट आणि नंबर प्लेटविना येणारी दुचाकी थांबवण्याचा प्रयत्न करताच तिघा तरुणांनी वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्याच्या अंगावर गाडी जोरात ढकलून दिली आणि गर्दीचा फायदा घेत पळ काढला. धक्कादायक बाब म्हणजे ही दुचाकी मुंबईतील नवघर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून चोरी झाल्याचे नंतर स्पष्ट झाले.
उल्हासनगर-३ मधील फॉरवर लाईन चौकात हवालदार विष्णू शिंदे आणि वार्डन नरेश दळवी गुरुवारी (ता. १३) सायंकाळी ७ वाजता वाहतूक नियमन करत होते. त्याचवेळी जवाहर हॉटेलच्या दिशेने संशयास्पद हालचाली करत, क्रमांक प्लेट नसलेली दुचाकी वेगाने येताना दिसली. दुचाकीवर तीन तरुण बसलेले होते. अंमलदारांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता तिघांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे लक्षात घेऊन अंमलदारांनी दुचाकी पकडून ठेवली. पण या तिघांनी अचानक दुचाकी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर ढकलली आणि क्षणार्धातच अंबरनाथच्या दिशेने पसार झाले. हवालदार व वार्डन यांनी त्यांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ते गर्दीत गायब झाले. दुचाकी मात्र पोलिसांच्या ताब्यात राहिली.
याप्रकरणी उल्हासनगर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. तिघांची ओळख पटवण्यासाठी परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत. चोरीची दुचाकी उल्हासनगरपर्यंत कशी पोहोचली, आरोपी कोणत्या टोळीचे आहेत, तसेच त्यांनी मुंबईतून दुचाकी कशी चोरली याबाबत सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.
चोरीची दुचाकी असल्याचे उघड
तपासादरम्यान ई-चलन मशीनवर चेसिस नंबर तपासून वाहनाची माहिती मिळवण्यात आली. नोंदणीकृत मालक मुलुंड येथील कुणाल केणी यांच्याशी संपर्क साधताच त्यांनी सांगितले की, ‘ही दुचाकी बुधवारी रात्री चोरीला गेली असून, मी नवघर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.’ नवघर पोलिसांनीही दुचाकी चोरीला गेल्याची पुष्टी केली.
