कामाठीपुराच्या पुनर्विकासाला गती
निविदेला सरकारच्या उच्चाधिकार समितीची मंजुरी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : कामाठीपुराच्या पुनर्विकासासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक निविदेत पात्र ठरलेल्या एएटीके कन्स्ट्रक्शन कंपनीला राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर कामाठीपुराच्या कायापालटाला प्रत्यक्षात सुरुवात होईल.
कामाठीपुरा परिसर हा सुमारे ३४ एकर जागेवर वसला असून, तेथे ९४३ जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. त्यामुळे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने या इमारतींचा खासगी विकसकाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार म्हाडाने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेनुसार जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एएटीके कन्स्ट्रक्शन या दोन कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी जे. कुमार ही कंपनी तांत्रिक छाननीत बाद झाल्याने म्हाडाने एएटीके कन्स्ट्रक्शनचा प्रस्ताव राज्य सरकारने नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे पाठवला होता. राज्याचे गृहनिर्माण सचिव, म्हाडाचे उपाध्यक्ष, म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी अशा अधिकाऱ्यांची ही उच्चाधिकार समिती असून, त्यांची शुक्रवारी (ता. १४) बैठक झाली. त्यामध्ये विकसकाच्या नियुक्तीबाबत म्हाडाकडून आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांची सदनिका
कामाठीपुराच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव आता राज्य सरकारकडे जाणार असून, त्यावर अंतिम मोहोर उमटवल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकणार आहे. दरम्यान, या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून रहिवासी-भाडेकरूंना ५०० चौरस फुटांची सदनिका दिली जाणार असून, ८०० जागामालकाला प्रति ५० चौरस मीटर जागेकरिता ५०० चौरस फुटांची एक सदनिका मिळणार आहे.
