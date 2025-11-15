बदलापुरात मुख्य जलवाहिनीला गळती
बदलापूर, ता. १५ (बातमीदार) : बदलापूरच्या सूर्यानगर-कात्रप परिसरात मुख्य जलवाहिनीला मोठ्या प्रमाणात गळती लागल्याने दररोज हजारो लिटर पाणी रस्त्यावरून वाहून जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून (एमजेपी) रात्री उशिरा पाण्याचा पुरवठा सुरू झाल्यावर ही गळती अधिक वाढते. नागरिकांनी यासंदर्भातील व्हिडीओ सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित केले आहेत.
कात्रप-सूर्यानगर मुख्य रस्त्यालगत असलेली पाणीपुरवठ्याची मुख्य जलवाहिनी अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून ठिकठिकाणी फुटली आहे. फुटलेल्या भागांतून मोठ्या प्रमाणात गळती होत असून रस्त्यावर पाणी साचत आहे. रात्रीच्या वेळी परिसरात चिखलाचे प्रमाण वाढत असून, वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होत आहे. जलवाहिनी जुनी आणि गंजलेली असल्याने गळतीच्या ठिकाणी प्लॅस्टिक कचरा, साचलेली घाण आणि नाल्यासारखी स्थिती दिसून येते. याचा संपर्क जलवाहिनीशी होत असल्याने पिण्याच्या पाण्यात घाण मिसळत असल्याची शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केली.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, ही गळती अनेक दिवसांपासून सुरू असून एमजेपी अधिकाऱ्यांना वारंवार तक्रारी देऊनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी, स्वच्छ पाण्याचा अपव्यय होत असतानाच शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईचे संकट कायम आहे. पाणी वाया जाण्याची ही परिस्थिती गंभीर असून तत्काळ दुरुस्तीची मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. गळती तातडीने थांबवून जलवाहिनीची पूर्ण दुरुस्ती करण्यात यावी. पाण्याचे प्रचंड अपव्यय होत असून त्याचा फटका आम्हालाच बसतोय, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांमध्ये उमटत आहे.
रात्रीच्या वेळेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या संदर्भात सांगण्यात येईल. आजच त्या ठिकाणची पाहणी करून संबंधित जलवाहिनी दुरुस्त करण्यात येईल.
- सुरेश खाद्री, उपअभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
