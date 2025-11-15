वसईच्या पुलावरून वाहनांच्या जोडीने संवेदनांची वाहतूक सुद्धा सुरू राहायला हवी!
वसईच्या पुलावरून वाहनांसोबत संवेदनांची वाहतूक व्हावी
कवी प्रसाद कुलकर्णी यांचे मत
वसई, ता. १५ (बातमीदार) : मनामनांचे मिलन म्हणजेच संमेलन असून, हे एकत्र येणे संवादाशी जोडलेले असावे, वादाशी नव्हे; तसेच वसईच्या पुलावरून वाहनांच्या जोडीने संवेदनांची वाहतूकसुद्धा सुरू राहायला हवी, असे मत मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष तथा कवी प्रसाद कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. वसई पश्चिम येथील सेंट एलिझाबेथ हायस्कूलच्या सभागृहात वसई मराठी ख्रिस्ती साहित्य मंडळातर्फे शनिवारी (ता. १५) आयोजित १६ व्या मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनात ते बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर रेमंड मच्याडो, बावतीस पेडीकर, फादर जोएल डिकुन्हा, बेनॉल्ड डायस, फा. फ्रान्सिस कोरिया, विल्यम डायस, भारती पवार, आशा डिसूझा यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
साहित्यात संस्कृतीचे प्रतिबिंब उमटणे अपरिहार्य असते. माणसांमधील संवादासाठी निर्माण झालेल्या समाजमाध्यमांचा वापर दुर्दैवाने आज विघातक आणि विध्वंसक गोष्टींसाठी अधिक होत आहे. आजची पिढी आभासी जगात जास्त वावरत असल्याची खंत कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.
साहित्य केवळ शब्दांची निवड नसून ती विवेकाची भाषा आहे. सामाजिक तणाव वाढल्यावर साहित्य माणसाला त्याच्या मुळाशी पोहोचण्यास मदत करते, असे मंडळाचे अध्यक्ष रेमंड मच्याडो यांनी नमूद केले. संमेलनात सुमारे पाच पुस्तकांचे प्रकाशन झाले, ज्यामुळे वाचकांना विचारमंथन करण्याची संधी मिळाली.
इंग्रजांच्या काळापासून ख्रिस्ती शिक्षण संस्थेने मोलाचे कार्य केले आहे. मराठी भाषेलाही अधिक वृद्धिंगत केले. साहित्यातून विचारांना दिशा दिली आहे. मुंबईच्या विकासात वसईचा मोलाचा वाटा आहे. वाढते वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम पाहता साहित्य-संस्कृती काळाची गरज आहे. यापुढे संमेलनात अधिक महिला सहभागी होतील, अशी आशा उद्योजिका भारती पवार यांनी व्यक्त केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.