एल्फिन्स्टनच्या पायलिंग दरम्यान हादऱ्यांची तीव्रता मोजणार
एल्फिन्स्टनच्या पायलिंगदरम्यान हादऱ्यांची तीव्रता मोजणार
एमएमआरडीएकडून इमारतीच्या पाहणीसाठी व्हीजेटीआयची नियुक्ती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : वरळी-शिवडी कनेक्टरसाठी एमएमआरडीएकडून एल्फिन्स्टन येथे रेल्वे क्राॅसिंगवर डबलडेकर पूल उभारला जाणार आहे. त्यासाठीच्या पायलिंगचे काम सुरू झाल्याने पुलालगतच्या इमारतींना हादरे बसत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्या पर्श्वभूमीवर पायलिंग करतेवेळी इमारतींना बसणाऱ्या हादऱ्यांची तीव्रता मोजण्यासाठी एमएमआरडीच्या कंत्राटदाराने व्हीजेटीआयच्या तज्ज्ञांची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार त्यांनी कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली आहे.
एल्फिन्स्टन पुलाच्या ठिकाणी सध्या पायलिंगचे काम सुरू आहे. दरम्यान, शुक्रवारी येथील रहिवाशांनी पायलिंगच्या कामामुळे आपल्या इमारतीला हादरे बसत असून, कोसळण्याची भीती व्यक्त केल्याने काम थांबवले होते. त्याची दखल घेत पुलाच्या कामासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने इमारतींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कामादरम्यान इमारतीची स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटर करण्यासाठी व्हीजेटीआयच्या तज्ज्ञांची नियुक्ती केली असल्याचे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे. तसेच संबंधित तज्ज्ञांनी कामादरम्यान निर्माण होणाऱ्या कंपनांचा इमारतीवर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी इमारतीवर अॅक्सेलरोमीटर उपकरण लावले आहे. त्या माध्यमातून कंपन अभ्यास, भिंतीला असलेल्या तड्यांची रुंदी आदी बाबींचा अभ्यास केला जाणार आहे.
व्हायब्रेशन, आवाज कमी ठेवणार
स्थानिक रहिवाशांच्या विनंतीनुसार एमएमआरडीएचे अधिकारी, व्हीजेटीआयचे तज्ज्ञ प्राध्यापक व प्रकल्प सल्लागार यांनी रहिवाशांसोबत शुक्रवारी संयुक्त स्थळपाहणी करून परीक्षणाबाबत माहिती दिली. या वेळी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कठीण खडकाच्या ठिकाणी पायलिंग करताना कमी व्हायब्रेशन ठेवावे, आवाजाची तीव्रता कमी ठेवावी, अशा सूचना व्हीजेटीआयच्या तज्ज्ञांनी कंत्राटदाराला दिल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.