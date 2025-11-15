केडीएमसी २४×७'' नागरी तक्रार ॲपमधील त्रुटींवर सुधारणा करण्याची आयुक्तांकडे मागणी
नागरी तक्रार प्रणालीत गोंधळ
तांत्रिक त्रुटींवर नागरिकांचा संताप; सुधाणा करण्याची आयुक्तांकडे मागणी
कल्याण, ता. १५ (बातमीदार) : कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या ‘केडीएमसी २४×७’ नागरी तक्रार ॲपमध्ये गंभीर तांत्रिक त्रुटी असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. ॲप काम न करणे, तक्रारी पेंडिंग दाखवणे आणि अधिकृत मेल-ट्विटरवर प्रतिसाद न मिळणे यासारख्या समस्या वाढल्याने माजी नगरसेवक उदय रसाळ यांनी आयुक्तांना पत्र देऊन सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
हे ॲप अतिशय धिमे असून तक्रार टाइप करताना ॲप अडखळत आहे. फोटो अपलोड केला तरी सबमिट होत नाही. सबमिट झालेल्या तक्रारी आठवडे पेंडिंग दाखवतात आणि महापालिकेचे ट्विटर हँडल किंवा आयुक्तांचा ईमेल यावर कोणतेही उत्तर मिळत नाही. तक्रार पोहोचली की नाही, हेच नागरिकांना कळत नाही, असे रसाळ यांच्या पत्रात नमूद आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा हा अनुभव आयएसओ प्रमाणपत्रासाठी केवळ दिखावा वाटतो, अशी टीका रसाळ यांनी केली. प्रशासनाला डिजिटल प्रणाली नीट हाताळता येत नसेल, तर प्रत्येक विभागात तक्रार पेट्या बसवून नागरिकांच्या तक्रारींची दररोज नोंद आणि पडताळणी करावी.
ॲपची जबाबदारी असलेल्या तंत्रज्ञान कंपनीकडून तत्काळ दोष दुरुस्त करावेत. नागरिकांना रिअल टाइम तक्रार स्टेटस अपडेट्स उपलब्ध करावेत. सामाजिक माध्यमांवर व ईमेलद्वारे आलेल्या तक्रारींसाठी ४८ तासांत उत्तर देण्याची यंत्रणा उभारावी. आयुक्तांची कल्पना अभिनव आहे, परंतु तिला यशस्वी करण्यासाठी सुविधा वाढवाव्यात, गैरसोयी नाहीत, असेही रसाळ यांनी पत्रात म्हटले आहे.
