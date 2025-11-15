जव्हारमध्ये एकाच दिवशी बस अपघाताच्या दोन घटना
जव्हार, ता. १५ (बातमीदार) ः चोथ्याचीवाडी बसस्थानकाजवळ जव्हार ऐना बसला शनिवारी सकाळी अपघात झाला. यात २० प्रवासी जखमी झाले, तर जव्हार कासटवाडी घाट उतरताना बस आणि कारचा अपघात झाला. यात बस खोल दरीत कोसळता कोसळता वाचली. यात १५ ते १८ प्रवासी प्रवास करीत होते. प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. दरम्यान, खासदार हेमंत सवरा त्याच मार्गाने जात होते. त्यांनी थांबून अपघातग्रस्त प्रवाशांची विचारपूस केली.
चोथ्याचीवाडी बस अपघातात बस घाट उताराना बसमधून मोठा आवाज झाला. चालक सुभाष गावित याने ब्रेक मारण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ब्रेक लागला नाही. त्यामुळे गाडी एका बाजूने जाऊन विजेचा खांबला धडकली. विजेच्या खांबासह एका पडीक घरावर कोसळली. सुदैवाने घराजवळ कोणी नसल्याने जीवितहानी टाळली. यात गंभीर जखमी झालेल्या प्रवाशाला उपचारासाठी नाशिक येथे हलविण्यात आले, तर आयटीआय येथील विद्यार्थिनीला डहाणू येथे हलविण्यात आले आहे, तर बसवाहक व चालकासह उर्वरित जखमी प्रवाशांवर जव्हार कुटीर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
दुसऱ्या घटनेत कासटवाडी घाटात कार ओव्हरटेक करताना समोरून बस आल्यामुळे कारचालकाचा ताबा सुटला. कार बसला जाऊन धडकली. यात बसचालकाने अपघात वाचवण्यासाठी बसला दरीच्या कडेला उभी केली, मात्र समोरून मोठा दगड आल्यामुळे बस दरीच्या कडेला जाऊन थांबली. अखेर चालकाच्या खिडकीतून प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आले. दरम्यान, खासदार हेमंत सवरा यांनी प्रवाशांना मदत केली. सुदैवाने या दोन्ही घटनेत जीवितहानी झाली नाही.
