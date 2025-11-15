कांदिवली रेल्वे स्थानकावरील एलिव्हेटेड डेक सुरू
कांदिवली रेल्वेस्थानकावरील एलिव्हेटेड डेक सुरू
‘एमआरव्हीसी’कडून सुधारणा प्रकल्पाला वेग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी)मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुंबई अर्बन ट्रान्स्पोर्ट प्रकल्प-३ए’ (एमयूटीपी-३ए) अंतर्गत कांदिवली स्थानकाचा कायापालट वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा टप्पा शनिवारी (ता.१५) पूर्ण करण्यात आला. यामध्ये फलाट क्रमांक १वर १३२ मीटर बाय १०.४० मीटरचा एलिव्हेटेड डेक प्रवाशांसाठी खुला करण्यात आला. या डेकमुळे गर्दीचे व्यवस्थापन अधिक सुलभ होणार असून, फलाटावरील हालचालही गतिमान होईल.
एमआरव्हीसीचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील उदासी यांनी सांगितले, की गर्दीचा ताण आणि परिचालन मर्यादा असूनही प्रवासी सुरक्षा प्रथम ठेवून सुधारणा कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जात आहेत. गेल्या काही महिन्यांत प्रवाशांच्या सोयीसाठी अनेक महत्त्वाची कामे पूर्ण झाली आहेत. दक्षिणेकडील टोकावर १० मीटर रुंद पादचारी पूल सुरू करण्यात आला असून, त्याद्वारे सर्व फलाटांना अखंड जोडणी मिळत आहे. फलाट क्रमांक ४च्या दक्षिण टोकावर ४ मीटर रुंद स्कायवॉक तयार करण्यात आला आहे, जो जुन्या आणि नव्या एफओबीला जोडतो. फलाट २ आणि ३ वर ६.७५ मीटर रुंद स्कायवॉकचे कामही पूर्ण झाले आहे.
स्थानकावरील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत
कांदिवली रेल्वेस्थानकात प्रवाशांची विसर्गक्षमता वाढवण्यासाठी सहा नव्या जिन्यांची उभारणी करण्यात आली. फलाट क्रमांक २ (साऊथ एफओबी) आणि मध्य एफओबीवर दोन सरकते जिने शुक्रवारी (ता. १४) सुरू करण्यात आले. आणखी एक सरकता जिना डिसेंबरअखेर कार्यान्वित होईल. तर फलाट क्रमांक २ आणि ३ वरील उद्वाहन सुरू करण्यात आले असून, लवकरच आणखी एक उद्वाहन प्रवाशांसाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.