जिप्सी सिनेमा पाहण्याची सिनेरसिकांना पर्वणी
‘जिप्सी’ सिनेमा पाहण्याची पर्वणी!
मुंबई, ता. १५ : महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या दादासाहेब फाळके चित्रपट रसास्वाद मंडळाच्या वतीने सिनेरसिकांसाठी एक खास पर्वणी आयोजित करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये गाजलेला आणि अनवट वाटेवरचा ‘जिप्सी’ हा नवाकोरा सिनेमा पाहण्याची संधी मुंबईतील प्रेक्षकांना मिळणार आहे.
वंचितांचे जगणे आणि त्यातील आत्मजाणिवेचे हृदयस्पर्शी परिवर्तन दाखवणारी ‘जिप्सी’ची कहाणी प्रेक्षकांना अंतर्मुख करणारी आहे. दिग्दर्शक शशिकांत खंदारे यांच्या या पदार्पणातील चित्रपटाला कान (Cannes), इफ्फी (IFFI) सारख्या महोत्सवांतून मोठी पसंती मिळाली आहे.
भारतीय वास्तववादी सिनेप्रवाहाला समृद्ध करणाऱ्या या चित्रपटाचे खास प्रदर्शन रविवारी, (ता. १६) दुपारी ३ वाजता पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई येथे करण्यात येणार आहे. या विशेष खेळासाठी प्रवेश विनामूल्य असून, आसन व्यवस्था ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर असेल. सिनेरसिकांना मित्रपरिवारासह या आणि तरुण, कल्पक चित्रकर्मींसोबत ‘जिप्सी’चा विलक्षण प्रवास जाणून घ्या, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी ९७०२२७०८२१ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
