वस्त्र पुनर्प्रक्रिया केंद्राला शाबासकी
वस्त्र मंत्रालयाच्या सचिव नीलम राव यांच्याकडून कौतुक
वाशी, ता. १६ ( बातमीदार)ः सीबीडी-बेलापूर येथे सुरू असलेल्या देशातील पहिल्या टाकाऊ वस्त्र पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पाला भारत सरकारच्या वस्त्र मंत्रालयाच्या सचिव नीलम शमी राव यांनी पाहणी केली होती. या वेळी प्रकल्पातून वापरात नसलेल्या वस्त्रांची प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठीचे उत्पादन तयार करण्याचे नावीन्यपूर्ण काम सुरू असल्याचे विशेष कौतुक राव यांनी केले.
नवी मुंबई महापालिका आणि केंद्र सरकारच्या वस्त्र मंत्रालयांतर्गत वस्त्र समितीच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या प्रकल्पातून वस्त्रांची प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी नवे उत्पादन तयार करण्याचे नावीन्यपूर्ण काम सुरू आहे. या उपक्रमाचे केंद्र सरकारच्या वस्त्र आयुक्त डॉ. एम. बिना, वस्त्र मंत्रालयाचे संचालक अशोक जयस्वाल आणि वस्त्र समितीचे सचिव कार्तिकेय धांडा यांनी पाहणी केली. प्रकल्पाविषयी सादरीकरण करताना अधिकारी, तज्ज्ञांनी प्रक्रियेतील टप्पे, तयार होणारी उत्पादने आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमाचे महत्त्वाबाबत माहिती दिली. नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, उपआयुक्त स्मिता काळे, वस्त्र समितीचे संचालक डॉ. तपन राऊत उपस्थित होते. हा उपक्रम देशातील अन्य शहरांसाठी प्रेरणादायी ठरेल, असे सांगत राव यांनी प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांबाबत सकारात्मक मार्गदर्शन केले.
