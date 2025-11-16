उरणमध्ये राष्ट्रवादी, ठाकरे गटाला धक्का
उरणमध्ये राष्ट्रवादी, ठाकरे गटाला धक्का
शहर अध्यक्ष तुषार ठाकूर यांचा शिंदे गटात प्रवेश
उरण, ता.१६ (वार्ताहर)ः तालुक्यात सध्या विविध राजकीय घटना घडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उरण शहर अध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक तुषार ठाकूर, उरण येथील शिवसेना ठाकरे गटाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा धक्का मानला जात आहे.
उरण नगरपरिषदेत शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांना विश्वासात न घेता भाजपने स्वतंत्रपणे सर्व उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, महायुतीत उभी फूट पडली असून भाजप विरोधात नगराध्यक्षपद, नगरसेवक पदांसाठी स्वतंत्र निवडणूक लढवणार आहेत. यामुळे उरण नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपला शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या नव्या युतीचा सामना करावा लागणार आहे. अशातच शुक्रवारी रात्री खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थित तुषार ठाकूर यांच्यासोबत रुपाली ठाकूर, सायमा शेख, रुबिना इकबाल, हंसराज चव्हाण, खालिद चांद शेख, अंजली खंडागळे, अभय पाटील, अभय थळी, नंदकुमार म्हात्रे, अनंत मोरे, दीपक तांडेल, राकेश ठाकूर यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख अतुल भगत आणि दीपक ठाकूर यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
