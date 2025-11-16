अभय योजना ३० नोव्हेंबरपर्यंत
अभय योजना ३० नोव्हेंबरपर्यंत
पनवेल (बातमीदार) : महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागामार्फत करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘अभय योजना’ राबविण्यात येत आहे. नागरिकांच्या वाढत्या मागणीनुसार शास्ती माफीसाठी रविवार (ता. ३०) पर्यंत योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली.
महापालिकेकडून नागरिकांना विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. करदात्यांनी ई-बिल स्वीकारणे, डिजिटल पद्धतीने कर भरणे यामुळे थेट दोन टक्के सवलत मिळू शकते. तसेच ऊर्जा बचत करणारे सौर पॅनेल, शेड नेट, वॉटर हार्वेस्टिंग अशा उपाययोजना केल्यास करामध्ये दोन टक्के सवलत दिली जाणार आहे. याशिवाय, शेतजमिनीचे शेतकरी, अपंग व्यक्ती व माजी सैनिकांना करात सवलती मिळतील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.