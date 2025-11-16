आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा पुढाकार
कामा रुग्णालयात कर्करोग परिचर्या अभ्यासक्रम
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या पुढाकाराने कर्करोग रुग्णसेवा मजबूत करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिचर्या प्रशिक्षण केंद्र, कामा व आल्बेल्स रुग्णालय, मुंबई येथे मूलभूत पदविका परिचर्या अभ्यासक्रम या एक वर्ष कालावधीच्या अभ्यासक्रमास शासनाने औपचारिक मान्यता देत २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी निर्णय केला आहे.
राज्यात कर्करोगाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून, उपचारासाठी आवश्यक प्रशिक्षित नर्सेसची कमतरता जाणवत होती. ही तूट भरून काढण्यासाठी आणि रुग्णसेवेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी हा अभ्यासक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा अभ्यासक्रम प्रारंभी फक्त सार्वजनिक आरोग्य विभागात कार्यरत परिचारिकांसाठी उपलब्ध असणार असून, पुढील टप्प्यात सामान्य उमेदवारांसाठी सीईटी मार्गाने प्रवेशाचा विचार केला जाईल. अभ्यासक्रमासाठी लागणारा खर्च विद्यार्थ्यांच्या फीमधून भागविण्यात येणार आहे.
कर्करोग उपचार सेवा पुरवणाऱ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये केमोथेरपी, रेडिओथेरपी व डे-केअर केंद्रांची संख्या वाढत असताना तज्ज्ञ ऑनकोलॉजी नर्सेसची उपलब्धता हा टप्पा आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम करणार असल्याचे आरोग्य विभागाने सांगितले. या मान्यतेमुळे महाराष्ट्रातील कर्करोग रुग्णांना अधिक गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग सेवा उपलब्ध होणार असून, परिचारिका क्षेत्रात तज्ज्ञतेचे नवे मार्ग खुले झाले आहेत.
