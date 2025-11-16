वृक्ष तोडीविरोधात याचिका!
मुलुंड, ता. १६ (बातमीदार) ः महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने आनंद नगर (ठाणे) ते छेडा नगर या पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील उन्नत मुक्त मार्गासाठी ७०६ झाडे तोडून पुनर्रोपण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याविरोधात मुलुंडचे सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. सागर देवरे यांनी हरित लवादाकडे दाद मागितली असून, एक याचिका बुधवारी (ता. १२) दाखल केली आहे.
या प्रस्तावाची सार्वजनिक सूचना जरी प्रसिद्ध झाली असली, तरी ती केंद्र सरकारच्या जाहिरात व दृश्य प्रचार संचालनालयाच्या मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित न झाल्याने, माहिती नागरिकांपर्यंत पुरेशी पोहोचली नाही, अशी टीका होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने झाडतोडीपूर्वी नागरिकांना माहिती देण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी देणे बंधनकारक केले होते, मात्र पालिकेने या सूचनेबाबत पुरेशी पारदर्शकता दाखवली नाही. पर्यायांचा विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप हाेत आहे.
भारतीय संविधानातील कलम २१ नुसार प्रदूषणमुक्त वातावरण हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, तर कलम ४८ अ राज्याला पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षणाचे बंधन घालते. त्यामुळे या वृक्षतोडीचा मुद्दा केवळ विकासाचा नव्हे, तर पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आणणारा गंभीर प्रश्न आहे, ज्यावर पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक ठरते, असे ॲड. सागर देवरे यांनी म्हटले आहे.
